Как проверить статус застрахованности в системе ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости проверки статуса застрахованности в системе обязательного медицинского страхования напомнили в Фонде социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть отдельные моменты, которые необходимо знать населению. В первую очередь, это статус застрахованности. До конца марта этого года все наши граждане являются застрахованным в рамках гарантированного объема медпомощи, несмотря на это, всем необходимо проверять свои статусы. В случае если гражданин окажется незастрахованным, есть механизмы срочного входа в системы через платежные терминалы, которые сегодня отработан с банками», - проинформировал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов на пресс-конференции в СЦК.





Он также напомнил, что для определения своего статуса застрахованности существует Telegram-бот. Кроме того, определить статус страхования можно и на портале электронного правительства.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.