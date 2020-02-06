Как проверить статус в системе социального медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Проверить свой статус в системе социального медицинского страхования можно меньше, чем за 1 минуту. Для проверки статуса достаточно телефона или компьютера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 31 марта все жители страны «условно застрахованы». Это время дается гражданам для того, чтобы все определились со своим статусом, начали делать регулярные взносы. Поскольку с 1 апреля 2020 года бесплатно получать пакет медстрахования, в который входят, в том числе, дорогостоящие обследования, операции, будут только застрахованные – т.е. те, кто делает регулярные взносы самостоятельно, у кого удерживаются взносы с зарплаты и те, кто входят в льготные категории и застрахованы государством», - сообщила руководитель отдела ИРР карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щеткина.

В фонде также сообщили три самых быстрых способа проверки статуса:

Способ № 1 - на сайте fms.kz нажимаете мигающий плагин «Определить статус» - вводите ИИН - готово.

Способ № 2 - в приложении Telegram находите чат SaqtandyryBot.

Нажимаете «start» - выбираете язык – выбирайте вкладку «Определить статус застрахованности» - вводите ИИН - готово.

Способ № 3 - в мессенджере WhatsApp по номеру 87001031406 – выбираете язык – далее по инструкции цифру 4 (определить статус) – вводите ИИН – готово.