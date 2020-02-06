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Как проверить статус в системе социального медстрахования

6 Февраля 2020 23:00
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Как проверить статус в системе социального медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Проверить свой статус в системе социального медицинского страхования можно меньше, чем за 1 минуту. Для проверки статуса достаточно телефона или компьютера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До 31 марта все жители страны «условно застрахованы». Это время дается гражданам для того, чтобы все определились со своим статусом, начали делать регулярные взносы. Поскольку с 1 апреля 2020 года бесплатно получать пакет медстрахования, в который входят, в том числе, дорогостоящие обследования, операции, будут только застрахованные – т.е. те, кто делает регулярные взносы самостоятельно, у кого удерживаются взносы с зарплаты и те, кто входят в льготные категории и застрахованы государством», - сообщила руководитель отдела ИРР карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щеткина.

В фонде также сообщили три самых быстрых способа проверки статуса:

Способ № 1 - на сайте fms.kz нажимаете мигающий плагин «Определить статус» - вводите ИИН - готово.

Способ № 2 - в приложении Telegram находите чат SaqtandyryBot.

Нажимаете «start» - выбираете язык – выбирайте вкладку «Определить статус застрахованности» - вводите ИИН - готово.

Способ № 3 - в мессенджере WhatsApp по номеру 87001031406 – выбираете язык – далее по инструкции цифру 4 (определить статус) – вводите ИИН – готово.


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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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