Как проверить легитимность фискального чека, пояснили в Комитете госдоходов Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы могут проверять легитимность фискальных чеков. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы возможном изготовлении поддельных чеков и квитанций. В этой связи в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщили о возможности проверить легитимность выданного чека контрольно-кассовой машины. В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса при применении контрольно-кассовой машины осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

В настоящее время, имеется возможность проверить легитимность выданного чека ККМ на официальном сайте оператора фискальных данных по ссылке, на сайте КГД МФ РК по ссылке и на портале электронного правительства», – говорится в сообщении.