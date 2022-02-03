Как проверить легитимность фискального чека, пояснили в Комитете госдоходов Минфина РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы могут проверять легитимность фискальных чеков. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы возможном изготовлении поддельных чеков и квитанций. В этой связи в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщили о возможности проверить легитимность выданного чека контрольно-кассовой машины. В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса при применении контрольно-кассовой машины осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.
В настоящее время, имеется возможность проверить легитимность выданного чека ККМ на официальном сайте оператора фискальных данных по ссылке, на сайте КГД МФ РК по ссылке и на портале электронного правительства», – говорится в сообщении.
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