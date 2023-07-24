Как проверить арбуз на наличие нитратов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сезон арбузов в самом разгаре. Специалисты санэпидконтроля не рекомендуют покупать бахчевые на объектах уличной торговли, вдоль дорог и в стихийных местах продажи. Безопаснее всего покупать на больших рынках, в торговых домах. Однако и это не исключает риска нанести вред своему здоровью, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Арбуз – любимое лакомство. В Караганду его привозят из Узбекистана, Кыргызстана, Шымкента. Ранее специалисты ДСЭК проверяли партии арбузов на нитрат содержащие препараты. Сейчас же в их работе произошли изменения.

«Согласно указу Президента, на проверки малого предпринимательства объявлен мораторий, согласно новым санитарным правилам, вступившим в силу в январе этого года, объекты торговли проверяются один раз в три года», - говорит главный специалист отдела по контролю и надзору за пищевыми объектами Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжанат Аханова.

В этом году по поручению комитета санэпидконтроля провели исследование бахчевых культур на содержание нитратов.

«В ходе акции исследовано более полутора тысяч проб - это дыни, арбузы, овощи, фрукты, ягоды, зелень и т.д., Из них не соответствовали нормативным документам пять проб - фрукты и бахчевые привезены из Узбекистана, а также отечественных производителей», - добавила Гульжанат Аханова.

Гульжанат Аханова, специалист с большим стажем работы, призывает население покупать бахчевые культуры в крупных торговых домах или на рынках. Эксперт говорит, что там есть условия для хранения, хорошая логистика. Кроме этого, налажена работа с поставщиками, которые привозят сертифицированную продукцию.

«Перекормленные нитратами арбузы имеют такой вид: темно-зеленые полоски, сама мякоть насыщенно красного цвета, рыхлая при разрезе, если имеются прожилки желтые, то такой арбуз не рекомендуется есть», - отметила специалист ДСЭК.

По мнению специалистов, в домашних условиях арбуз можно поверить следующим способом, поместить его в ванную, наполненную холодной водой. Если арбуз всплывет, но в нем нет нитратов, если же опустится на дно, то содержание нитратов превышает допустимую норму в разы.

Второй не менее важный способ - это взять кусочек арбуза, поместить его в чашку, залить холодной водой и оставить на 10-15 минут. Если вода окрасится в естественный розовый цвет, то арбуз безопасен и полезен для вашего здоровья, если вода окрасится в красный цвет с фиолетовым оттенком, то арбуз употреблять нельзя.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году не зарегистрировано ни одного случая отравления арбузом среди взрослых. Среди детей случаются отравления, но арбузы не на первом месте. Врач областной клинической больницы Баянбек Аспандияров говорит, что много пациентов поступает именно в летний период. Лидером профилактики называют обычную гигиену.

«Самое главное – это мытье, многие, не помыв, нарезают, кушают, а как он хранился, где, как транспортировался - не учитывается, плюс руки продавца, мытье – самое главное», - говорит заведующий отделением КГП «Областная клиническая больница» Баянбек Аспандияров.

Арбузный бизнес считается одним из выгодных. В погоне за прибылью и высокими доходами используют нитраты. Но при этом качество завозимых арбузов в карагандинский регион ежегодно улучшается, говорят специалисты санэпидконтроля.