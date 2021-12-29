Как проведут зимние каникулы павлодарские школьники

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре на каникулах запланировали привлечь во все формы занятости и досуга по интересам более 40000 школьников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в общеобразовательных школах Казахстана пройдут зимние каникулы «Қазақстан балалары - қысқы ертегі» - «Дети Казахстана - зимняя сказка». Мероприятия согласно плану работы отдела образования Павлодара направлены на развитие и совершенствование системы организации полезной и активной деятельности учащихся во время зимних каникул, занятости по интересам, творческого развития, обогащения их духовного мира и интеллекта», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Чтобы создать школьникам максимально безопасную среду на каникулах, предусмотрены меры по обеспечению безопасности учащихся на железнодорожных и автомобильных дорогах, запрете использования вблизи железнодорожного полотна и автомобильной дороги наушников и мобильных телефонов. Проведены профилактические беседы в классах о соблюдении правил поведения на льду, на дорогах, при автоперевозках, посещении общественных мест, при пожаре, при использовании электроприборов, печном отоплении. В таких беседах приняли участи представители департаментов по ЧС и полиции. Запущены видеоролики о правилах безопасности детей на сайтах и в социальных сетях.

«В общеобразовательных школах города 29-31 декабря будут проведены различные мероприятия по встрече Нового года: мастер-классы «Волшебные окошки», «Зимний образ в причёсках», «Зимнее творчество», онлайн-встречи и запуск видеороликов «Безопасные каникулы», конкурсы выстовок творческих работ «Зимняя фантазия», «Здравствуй, Зимушка-зима», новогодние представления «Волшебное путешествие Деда Мороза - 2022», весёлые старты «Зимний Олимп». Охват составит более 20000 детей», - отметили в облоно.

1-4 января пройдут конкурсы видеопоздравлений «С Новым годом», зимние спортивные мероприятия «Снежная сказка», «Лучше всех!», открытие городского турнира по мини-футболу на приз «Зимние каникулы», соревнования по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, шахматам и настольному теннису. В них примут участие более 10000 школьников.

5-9 января пройдут онлайн-тренинг по профессиональной ориентации «Моё будущее, каким я его вижу», акция «Покормите птиц зимой». Для учащихся 5-7 классов состоятся новогодний квест «Волшебный сундучок», новогоднее танцевальное шоу «Зимнее рандеву» для учеников 1-4 классов, семейные конкурсы фигур из снега «Весёлый снеговик», интеллектуальные игры. В это вовлекут ещё 10000 детей.

«В период зимних каникул во всех школах города школьникам предоставлена возможность кататься и тренироваться на школьных катках, лыжных трассах, - добавили в ведомстве. - Запланировано охватить всеми формами занятости и досуга по интересам более 40000 школьников общеобразовательных школ города».