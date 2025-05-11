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    17:25, 11 Май 2025 | GMT +5

    Как проведут лето школьники Шымкента

    Досуг учеников будет организован по трем основным направлениям, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Самые продолжительные каникулы в году — летние, для более чем 240 тысяч учащихся в Шымкенте планируют сделать не только временем отдыха, но и периодом творческого, интеллектуального и профессионального развития.

    Программа летнего досуга включает следующие направления:

    • «EduCampShym» — учебно-профориентационные лагеря на базе вузов;
    • «Prof Start» — образовательные программы при колледжах и техучилищах;
    • «ArtEdu» — творческие и спортивные смены в учреждениях дополнительного образования.

    Восьми внешкольным учреждениям предстоит принять 32 901 ученика, которые будут заниматься спортом и творчеством. Еще почти 6 тысяч школьников смогут посещать кружки в 35 частных центрах по линии государственного заказа.

    Почти 10 тысяч детей проведут лето в загородных лагерях за счет бюджета.

    — На эти цели из выделено 759,4 миллиона тенге. Отдыхом в лагерях будут обеспечены 9 398 детей из малообеспеченных семей, 135 воспитанников детских домов и 160 одаренных учеников, — сообщили в городском управлении образования.

    Помимо лагерей, для школьников подготовлена насыщенная культурная программа: бесплатные кружки, экскурсии по историческим и культурным местам, а также мероприятия в учреждениях культуры.

    — Мы хотим, чтобы это лето стало для детей не только отдыхом, но и временем новых впечатлений, развития и общения. Главное — чтобы оно прошло безопасно, интересно и с пользой, — отмечают организаторы.

    Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников — он прозвучит в зависимости от решения администрации каждой школы.

    Теги:
    Каникулы летний отдых Дети Регионы Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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