Как проведут лето школьники Шымкента

Самые продолжительные каникулы в году — летние, для более чем 240 тысяч учащихся в Шымкенте планируют сделать не только временем отдыха, но и периодом творческого, интеллектуального и профессионального развития.

Программа летнего досуга включает следующие направления:

«EduCampShym» — учебно-профориентационные лагеря на базе вузов;

«Prof Start» — образовательные программы при колледжах и техучилищах;

«ArtEdu» — творческие и спортивные смены в учреждениях дополнительного образования.

Восьми внешкольным учреждениям предстоит принять 32 901 ученика, которые будут заниматься спортом и творчеством. Еще почти 6 тысяч школьников смогут посещать кружки в 35 частных центрах по линии государственного заказа.

Почти 10 тысяч детей проведут лето в загородных лагерях за счет бюджета.

— На эти цели из выделено 759,4 миллиона тенге. Отдыхом в лагерях будут обеспечены 9 398 детей из малообеспеченных семей, 135 воспитанников детских домов и 160 одаренных учеников, — сообщили в городском управлении образования.

Помимо лагерей, для школьников подготовлена насыщенная культурная программа: бесплатные кружки, экскурсии по историческим и культурным местам, а также мероприятия в учреждениях культуры.

— Мы хотим, чтобы это лето стало для детей не только отдыхом, но и временем новых впечатлений, развития и общения. Главное — чтобы оно прошло безопасно, интересно и с пользой, — отмечают организаторы.

Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников — он прозвучит в зависимости от решения администрации каждой школы.