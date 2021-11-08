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Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств

8 Ноября 2021 22:00
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Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проводиться интеграция баз данных между МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств - об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках интеграционных процессов Евразийского экономического союза проведем в ближайшее время интеграцию баз данных с Министерством внутренних дел Российской Федерации, со всеми уполномоченными заинтересованными государственными органами.

У нас предполагается интеграция в рамках развития интеграционных процессов Евразийского экономического союза и интеграция будет проводиться между профильными министерствами по регистрации и изготовлению транспортных средств. Эту работу сейчас у нас проводит Министерство индустрии и инфраструктурного развития, и в рамках создания в Евразийском экономическом союзе системы электронных паспортов транспортных средств будет производиться обмен между транспортными средствами, зарегистрированными на территории Евразийского экономического союза без передачи персональных данных», - пояснил Серик Тусипов.

То есть, будет отображаться статус автомобиля: зарегистрирован или нет, имеет ли ограничения, находится ли в розыске.

«Соответственно это позволит нам оперативно получать информацию о каждом транспортном средстве. Министерство внутренних дел Российской Федерации будет видеть статус транспортного средства, зарегистрированного в Республике Казахстан», - добавил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.


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#Транспорт   #Россия   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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