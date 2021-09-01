Как прошло 1 сентября в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Как проходит 1 сентября в алматинских школах, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Новый учебный год в Алматы начался в штатном формате при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований. 287 школ приняли около 300 тысяч учащихся, из них 30 тысяч первоклассников. В 82 колледжах к обучению приступили более 68 тысяч студентов.

По словам директора КГУ гимназии №18 Зауреш Абзулиной, в День знаний порог переступили порог гимназии переступили 119 первоклашек.

«Проектная мощность нашей гимназии рассчитана на 1100 ученических мест. В этом году у нас пять классов с первоклассниками. Сегодняшняя линейка прошла хорошо. Мы провели ее с соблюдением всех санитарных норм. На мероприятии первоклассникам были вручены их первые их книги - «Букварь». Наша гимназия с углубленным немецким языком. Мы сотрудничаем с консульством Германии. Поддерживаем связь с Казахстанско-немецким университетом. До пандемии у нас был обмен школьниками. Хотелось бы отметить, что в нашей школе после 11-го класса выдается языковой сертификат для поступления в вузы Германии»,-рассказала директор гимназии №18.

Светлана Задорожная - выпускница гимназии №18. Несколько лет назад она окончила государственный педагогический институт и пришла работать в родные стены.

«В этом году я начала работать в гимназии, откуда вышла сама. Я всегда мечтала стать универсалом. И считаю, что универсальным человеком может стать только учитель. В этом году я приняла первых своих первоклашек. В классе у меня 24 учеников. Сегодня вот мы провели линейку и классный час. Все прошло хорошо. Дети сейчас очень смышленные и я думаю, что мы в будущем добьемся больших успехов вместе», - поделилась учительница 1 «Б» класса.

Стоит отметить, что все учебные организации мегаполиса подключены к проекту Ashyq и на 100% обеспечены необходимым количеством моющих, дезинфицирующих и антисептических средств.

С 1 сентября в организациях образования будет осуществляться постоянный мониторинг соблюдения санитарных требований, включающий замер температуры, визуальный осмотр, режимы проветривания, кварцевания, влажной уборки и другие меры. Будет действовать запрет на вход посторонних лиц и отменены массовые мероприятия

Офлайн-обучение будет организовано преимущественно с охватом учащихся 1-5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и с наполняемостью классов не более 25 человек. Таким образом в управлении образования планируют обеспечить постепенный переход к традиционному формату обучения.