Как прошли военные учения «Отпантау-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Западе Казахстана прошла заключительная фаза стратегического командно-штабного учения «Отпантау-2021». О том, как прошло учение и какие достигнуты результаты, рассказал начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных сил полковник Даурен Абдуллин на онлайн-брифинге Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста об учениях «Отпантау», с какой периодичностью они проводятся?

- Изучая опыт подготовки армий других государств, выявляется появление такой тенденции, как внезапные проверки. В ходе внезапных проверок реально оценивается состояние боеготовности войск. Такую проверку мы уже внедрили в процесс боевой учебы наших войск и в этом году продолжаем подобные проверки.

Особенностью внезапной проверки – на общем оперативном фоне проводятся разноплановые учения. Одним из основных элементов является проведение оперативно-стратегического командно-штабного учения «Отпантау».

Говоря о названии учения, гора Отпан является объектом общенациональной значимости. На караульной горе зажигался огонь для сбора воинов при внезапном нападении врага, и она становилась символом нации перед стоящими угрозами и вызовами. Гора Отпан - самая высокая в Мангистауской области, ее высота 532 метра над уровнем моря.

Размах учения охватывает шесть областей Казахстана, семь учебных полигонов, акваторию Каспийского моря, шесть аэродромов и аэродромный участок дороги в районе Жанаозена. На учение привлечены, межведомственные и межвидовые группировки войск, а также акиматы и территориальные подразделения центральных государственных органов.

Перегруппировка войск в районы учения осуществлялась различными способами: своим ходом, воздушным и железнодорожным транспортом. А также в ходе учения проверены возможности гражданской авиации. Общая протяженность перегруппировки составила около 3000 километров.

За основу замысла учений взят один из вариантов возможного развития военного конфликта. В ходе учения отработаны вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, мобилизационного развертывания Вооруженных сил, отработаны вопросы развертывания систем управления войсками и материально-технического обеспечения.

В ходе наращивания обстановки отработаны вопросы управления войсками при проведении различных операции, в том числе управления войсками с полигонов «Оймаша», «Шыгыс», «Коктал», «Сарышаган».

На активной фазе учения с полигона «Отпантау» продемонстрировано управление войсками с передового пункта управления Генерального штаба, с подразделениями находящимся на вышеназванных учебных полигонах.

В целом подобного рода учения оперативно-стратегического уровня проводятся один раз в два-три года, и они являются венцом всей подготовки Вооруженных сил. Им предшествуют проводимые с начала года все мероприятия оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, проводимые по единому замыслу.

- Какое количество боевой техники и личного состава были задействованы в маневрах?

-Для проверки задействовано около девяти тысяч человек личного состава, около трех тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.

- На что направлены основные усилия войск? Какие новые формы и способы применения войск демонстрировались на учении?

- Основные усилия были сосредоточены на отработке вопросов проверки автономности, самодостаточности группировок войск, в том числе после переброски в другие, незнакомые районы. Отработаны вопросы функционирования системы управления, материально-технического обеспечения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. На отработку вопросов организации тылового и технического обеспечения непосредственно при выдвижении, ведении боевых действий с практическим развертыванием пунктов технической помощи, пунктов сбора поврежденных машин, пунктов заправки горючего, а также развертыванием полевых госпиталей. А также отработаны вопросы подготовки продовольствия и другого имущества в том числе горюче-смазочных материалов, с учетом поставки услуг.

Кроме того, отработаны вопросы воздействия от высокоточного оружия и БПЛА, отработаны вопросы маскировки, живучести войск и пунктов управления. На учении отработаны новые приемы и способы применения войск, как ведение воздушной разведки, силами беспилотных летательных аппаратов, ударов беспилотных летательных аппаратов, ударов смешанной группировки авиационной группой. Отработаны новые приемы и способы применения войск в уничтожении «джихадмобилей» и маневры артиллерии, отработаны вопросы боевых действий мотострелковых и танковых подразделений с использованием подземных коммуникаций. А также применения беспилотных летательных аппаратов, отражение воздушного десанта с применением рейдовых и диверсионных действий.

В целом, новые приемы и способы ведения боевых действий личным составом усвоены и в последующем мы будем продолжать внедрять их в войска.

- Что Вы можете сказать об итогах учений?

- В целом, цели учения достигнуты, проведенное учение позволило повысить уровень готовности войск к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы. Мы внедрили новые способы обучения войск. Проверили состояние боеготовности и боеспособности войск, есть недостатки, над которыми будем работать. Положительный опыт будем внедрять в войска. По результатам учений Верховным Главнокомандующим дана высокая оценка.

Напомним, в рамках своей рабочей поездки в Мангистаускую область Глава государства - Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021», которые состоялись на полигоне «Оймаша».



