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    13:38, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Как прошли выпускные в Астане — комментарий полиции

    последний звонок, школа
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В 97 столичных школах прошло вручение аттестатов выпускникам 2024 года. В этот период полицейские несли службу в усиленном варианте, рассказали в пресс-службе департамента полиции Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сотрудниками полиции до начала проведения праздничных мероприятий проведена профилактическая работа с выпускниками и родителями по недопущению правонарушений, в результате чего, праздничные мероприятия прошли без происшествий, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

     

    Теги:
    Полицейские Полиция Образование Астана Выпускники школа
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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