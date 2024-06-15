В 97 столичных школах прошло вручение аттестатов выпускникам 2024 года. В этот период полицейские несли службу в усиленном варианте, рассказали в пресс-службе департамента полиции Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сотрудниками полиции до начала проведения праздничных мероприятий проведена профилактическая работа с выпускниками и родителями по недопущению правонарушений, в результате чего, праздничные мероприятия прошли без происшествий, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.