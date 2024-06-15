13:38, 15 Июнь 2024 | GMT +6
Как прошли выпускные в Астане — комментарий полиции
В 97 столичных школах прошло вручение аттестатов выпускникам 2024 года. В этот период полицейские несли службу в усиленном варианте, рассказали в пресс-службе департамента полиции Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сотрудниками полиции до начала проведения праздничных мероприятий проведена профилактическая работа с выпускниками и родителями по недопущению правонарушений, в результате чего, праздничные мероприятия прошли без происшествий, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.