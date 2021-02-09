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    09:42, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Как прошли международные аукционы по проектам ВИЭ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проведении аукционных международных торгов для проектов ВИЭ в 2018 - 2020 годах рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минэнерго сообщил, для проектов ВИЭ в 2018 - 2020 годах были проведены аукционные международные торги в электронном формате суммарной мощностью 1,5 ГВт.

    «За 3 года было успешно проведено 25 аукционов. В торгах приняли участие 172 компании из 12 стран, таких как: Казахстан, Китай, Россия, Турция, Германия, Франция, Болгария, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды, Малайзия, Испания», - уточнил Нурлан Ногаев.

    Система аукционов, по словам министра, позволила добиться значительного снижения цен на «зеленую» энергетику. Максимальное снижение тарифов по отдельным проектам составило для солнечных электростанций – 64%, ветровых электростанций – 30% и гидроэлектростанций – 19%.

    По итогам аукционных торгов 58 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ (РФЦ) на 15 лет на суммарную мощность 1219 МВт.

    Ранее министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства рассказал, как проходит развитие ВИЭ в Казахстане.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика Экономика
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