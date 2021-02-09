Как прошли международные аукционы по проектам ВИЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проведении аукционных международных торгов для проектов ВИЭ в 2018 - 2020 годах рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минэнерго сообщил, для проектов ВИЭ в 2018 - 2020 годах были проведены аукционные международные торги в электронном формате суммарной мощностью 1,5 ГВт.

«За 3 года было успешно проведено 25 аукционов. В торгах приняли участие 172 компании из 12 стран, таких как: Казахстан, Китай, Россия, Турция, Германия, Франция, Болгария, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды, Малайзия, Испания», - уточнил Нурлан Ногаев.

Система аукционов, по словам министра, позволила добиться значительного снижения цен на «зеленую» энергетику. Максимальное снижение тарифов по отдельным проектам составило для солнечных электростанций – 64%, ветровых электростанций – 30% и гидроэлектростанций – 19%.

По итогам аукционных торгов 58 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ (РФЦ) на 15 лет на суммарную мощность 1219 МВт.

Ранее министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства рассказал, как проходит развитие ВИЭ в Казахстане.