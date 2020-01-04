Как прошла эта неделя в РК: итоги и планы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя во всех ведомствах и регионах страны была периодом подведения итогов 2019-го года и планирования, вступления в силу изменений в законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 2019-го года Институт евразийской интеграции подготовил доклад о 10 событиях, вызвавших наибольший общественный резонанс и послуживших причиной принятия важных государственных решений. «Казинформ» кратко изложил его содержание.

Глава государства в конце года подписал ряд законов. В частности, Закон о статусе педагога, Закон, направленный на усиление ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство. Теперь пожизненно будут лишать свободы за педофилию и реализацию через Интернет наркотиков несовершеннолетним. Пожалуй, это самые долгожданные жителями страны поправки.

Внесены изменения и дополнения в некоторые конституционные законы Республики Казахстан, законодательные акты по вопросам железнодорожного транспорта, по вопросам недропользования, газа и газоснабжения.

По поручению Главы государства Министерство внутренних дел отменило временную регистрацию для всех категорий иностранных граждан, находящихся в нашей стране до 30 суток. Решение, безусловно, имеет большое значение для развития туристического потенциала страны.

2020 год начался с существенных изменений в социальной сфере. С 1 января в стране выросли МРП и МЗП, начинает действовать система обязательного медицинского страхования, назначены новые подходы адресной социальной помощи, повысятся пенсии и заработные платы. Казинформ подробно рассказал обо всех изменениях

Изменились процедуры оказания государственных услуг, вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных посылок для физических лиц, изменился подход к выдаче беззалоговых кредитов в банках.

С 2020 года некоторые дороги в стране станут платными. А Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета начнет публиковать результаты аудита госорганов.

Под занавес года в стране произошли кадровые перемены. В нашей стране появился новый город Тобыл. Глава государства подписал Указ об отнесении поселка Затобольска Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения и его переименовании.

Минувшая неделя была насыщенной и в регионах страны. Каждая область подводила итоги и делилась планами – с ними можно познакомиться в разделе «Регионы» - рассказывала о текущих событиях

Самыми волнующими остаются новости о крушении самолета Bek Air под Алматы. Казахстанцы ждут итогов расследования трагедии, унесший жизни 12 человек. заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заверил, что расшифровка записей бортового самописца будет проводиться и в праздничные дни. Предварительные результаты расследования он пообещал дать 10 января. Между тем расследование начала Генеральная прокуратура. Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов заявил, что «будет дана правовая оценка всем действиям, в том числе и должностных лиц. В больнице еще находятся пострадавшие в результате крушения самолета. В первые дни нового года министр здравоохранения Елжан Биртанов лично ознакомился с состоянием тяжелых пациентов, которые находятся в реанимации НИИ травматологии и ортопедии и Национального кардиоцентра.

Коррективы на этой неделе во многих регионах внесла погода. Из-за метели закрывали дороги, прибавилось работы спасателям.

Не обошлось, к сожалению, без трагических событий. В первые дни нового года в Северо-Казахстанской области в пожаре погибла молодая женщина с двумя маленькими сыновьями , в Экибастузе жертвами огня стали мать и сын, в новогоднюю ночь в столице зарегистрировали 7 пожаров. В Акмолинской области жертв удалось избежать благодаря участковому, который вынес из задымленного дома пожилую женщину.

Но что бы ни происходило в стране и мире, самые маленькие жители Казахстана на минувшей неделе ждали самого главного - новогоднего чуда. Волшебниками, исполняющими мечты, становились спасатели, сотрудники колоний, предприниматели и обычные граждане.