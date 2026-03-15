Как прошел референдум в роддомах Костанайской области

Закрытый избирательный участок № 8 открылся на базе Костанайской областной многопрофильной больницы. Здесь могут проголосовать пациенты, находящиеся на лечении и реабилитации, в том числе и женщины, находящиеся в перинатальном центре.

Как и в прошлые годы, председательствует Иван Янцен, советник главного врача по критическим ситуациям и главный акушер-гинеколог Костанайской области.

— На территории областной больницы функционирует закрытый участок референдума. Здесь голосуют пациенты, которые находятся на лечении и реабилитации. У нас одна стационарная урна, а также две переносные урны — для пациентов, которые не могут подойти на участок. Отдельная переносная урна работает и в родильном стационаре, — сообщил он.

По данным комиссии, в списке избирателей участка числится около 320 человек, из которых примерно 120 — пациентки акушерского стационара. Голосование началось в 7 часов утра — женщины отделения одними из первых сделали свой выбор на референдуме.

— На данный момент уже проголосовало более 50% избирателей. В родильном отделении участие приняли около 90 беременных женщин и родильниц, находящихся на лечении вместе с детьми, — уточнили представители комиссии.

Медицинские работники отмечают, что для пациенток важно иметь возможность выразить свою гражданскую позицию даже во время пребывания в стационаре.

Главная акушерка перинатального центра Наталья Черноусова подчеркнула, что голосование прошло организованно и без нарушений.

— Голосование прошло сегодня в штатном режиме. Более 90 человек по перинатальному центру приняли участие и выразили свою гражданскую позицию в таком важном деле, как внесение изменений в Конституцию Республики Казахстан, — рассказала она.

По её словам, для удобства пациенток в отделениях были организованы пункты голосования.

— У нас в каждом отделении были организованы пункты голосования, а к пациентам в послеоперационном периоде или тем, кто не может передвигаться, сотрудники избирательной комиссии приходили сами, — отметила спикер.

Одной из пациенток, кому по стечению обстоятельств пришлось проголосовать в стенах больницы, стала многодетная мама Гаухар Жуманова.

— Для меня участие в референдуме — это возможность внести свой вклад в будущее страны и будущее наших детей. Я многодетная мама, и мне небезразлично, в каком государстве будут расти мои дети. Несмотря на то, что сейчас нахожусь в роддоме, мне было важно проголосовать, — поделилась она.

Аналогичным образом прошло голосование и в Рудненской городской многопрофильной больнице. С сопровождением переносная урна избирательного участка № 173 «путешествовала» между корпусами, одним из которых стал перинатальный центр.

Одной из пациенток, кто также проголосовал в больнице, стала молодая мама Виктория Мишуткина.

— Сегодня решила обязательно прийти и отдать голос. Сейчас у меня родился первый ребенок и ответственность за будущее воспринимается иначе, — рассказала она.

Асима Тайшыбаева, пациентка отделения патологии перинатального центра, поделилась своими впечатлениями от организованного избирательного процесса.

— Нахожусь здесь, поэтому очень удобно, что голосование организовали прямо в больнице. Это позволило принять участие, не покидая отделения, — подчеркнула будущая мама.

Напомним, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции. Участки в регионах страны начали свою работу с 7 часов утра.