телерадиокомплекс президента РК
    13:14, 15 Март 2026 | GMT +5

    Как прошел референдум в роддомах Костанайской области

    В Костанайской области беременные женщины и пациентки родильных отделений смогли принять участие в референдуме по проекту новой Конституции прямо в медицинских учреждениях. На месте события побывала и корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ирина Дорохина

    Закрытый избирательный участок № 8 открылся на базе Костанайской областной многопрофильной больницы. Здесь могут проголосовать пациенты, находящиеся на лечении и реабилитации, в том числе и женщины, находящиеся в перинатальном центре.

    Как и в прошлые годы, председательствует Иван Янцен, советник главного врача по критическим ситуациям и главный акушер-гинеколог Костанайской области.

    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    — На территории областной больницы функционирует закрытый участок референдума. Здесь голосуют пациенты, которые находятся на лечении и реабилитации. У нас одна стационарная урна, а также две переносные урны — для пациентов, которые не могут подойти на участок. Отдельная переносная урна работает и в родильном стационаре, — сообщил он.

    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    По данным комиссии, в списке избирателей участка числится около 320 человек, из которых примерно 120 — пациентки акушерского стационара. Голосование началось в 7 часов утра —  женщины отделения одними из первых сделали свой выбор на референдуме.

    — На данный момент уже проголосовало более 50% избирателей. В родильном отделении участие приняли около 90 беременных женщин и родильниц, находящихся на лечении вместе с детьми, — уточнили представители комиссии.

    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    Медицинские работники отмечают, что для пациенток важно иметь возможность выразить свою гражданскую позицию даже во время пребывания в стационаре.

    Главная акушерка перинатального центра Наталья Черноусова подчеркнула, что голосование прошло организованно и без нарушений.

    — Голосование прошло сегодня в штатном режиме. Более 90 человек по перинатальному центру приняли участие и выразили свою гражданскую позицию в таком важном деле, как внесение изменений в Конституцию Республики Казахстан, — рассказала она.

    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    По её словам, для удобства пациенток в отделениях были организованы пункты голосования.

    — У нас в каждом отделении были организованы пункты голосования, а к пациентам в послеоперационном периоде или тем, кто не может передвигаться, сотрудники избирательной комиссии приходили сами, — отметила спикер.

    Одной из пациенток, кому по стечению обстоятельств пришлось проголосовать в стенах больницы, стала многодетная мама Гаухар Жуманова.

    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    — Для меня участие в референдуме — это возможность внести свой вклад в будущее страны и будущее наших детей. Я многодетная мама, и мне небезразлично, в каком государстве будут расти мои дети. Несмотря на то, что сейчас нахожусь в роддоме, мне было важно проголосовать, — поделилась она.

    Аналогичным образом прошло голосование и в Рудненской городской многопрофильной больнице. С сопровождением переносная урна избирательного участка № 173 «путешествовала» между корпусами, одним из которых стал перинатальный центр.

    Фото: Ирина Дорохина

    Одной из пациенток, кто также проголосовал в больнице, стала молодая мама Виктория Мишуткина.

    — Сегодня решила обязательно прийти и отдать голос. Сейчас у меня родился первый ребенок и ответственность за будущее воспринимается иначе, — рассказала она.

    Фото: Ирина Дорохина

    Асима Тайшыбаева, пациентка отделения патологии перинатального центра, поделилась своими впечатлениями от организованного избирательного процесса.

    — Нахожусь здесь, поэтому очень удобно, что голосование организовали прямо в больнице. Это позволило принять участие, не покидая отделения, — подчеркнула будущая мама.

    Фото: Ирина Дорохина

    Напомним, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции. Участки в регионах страны начали свою работу с 7 часов утра. 

    Дарья Аверченко
