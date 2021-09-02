Как прошел первый матч на ЧМ-2021 по водному поло среди молодежи

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – В Праге (Чехия) продолжается чемпионат мира по водному поло среди молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские ватерполисты стартовали с поражения в рамках мирового первенства. В первом матче против команды Черногории в рамках группового этапа чемпионата мира-2021 казахстанские ватерполисты уступили со счётом 2:13 (3:0, 5:0, 4:2, 1:0)