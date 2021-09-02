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Как прошел первый матч на ЧМ-2021 по водному поло среди молодежи

2 Сентября 2021 13:48
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Как прошел первый матч на ЧМ-2021 по водному поло среди молодежи

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – В Праге (Чехия) продолжается чемпионат мира по водному поло среди молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанские ватерполисты стартовали с поражения в рамках мирового первенства. В первом матче против команды Черногории в рамках группового этапа чемпионата мира-2021 казахстанские ватерполисты уступили со счётом 2:13 (3:0, 5:0, 4:2, 1:0)


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#Спорт   #Водное поло  
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