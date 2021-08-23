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Как прошел первый этап армейских международных игр с участием казахстанцев

23 Августа 2021 18:15
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Как прошел первый этап армейских международных игр с участием казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр расположилась на втором месте по результатам выполнения двух специальных задач первого этапа. Лидерство на старте захватила российская команда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В ходе первых конкурсных состязаний участники штурмовали искусственный горный рельеф, а также отрабатывали ориентирование в горной местности. В рамках первого этапа их ожидают еще три специальные задачи.

Весь конкурс состоит из трех этапов, в ходе которых участники выполняют специальные задачи. Самым насыщенным станет второй этап, где военнослужащим предстоит совершить марш в условиях высокогорья. Третьим этапом станет восхождение на Эльбрус, высота которого составляет 5 642 метра.

В состязаниях принимают участие команды из девяти стран: Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Узбекистана и Южной Осетии.

Вооруженные Силы Казахстана в международном конкурсе представляют военные альпинисты Центра горной подготовки. Соревнования проходят на горном полигоне «Терскол» в Кабардино-Балкарии (РФ).


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#Армия   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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