Как прошел первый день на юношеской Олимпиаде для сборной Казахстана

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - В Буэнос-Айресе состоялись первые выступления казахстанских спортсменов в рамках юношеской Олимпиады. Успешно стартовали представители бадминтона, спортивной акробатики. Последним, к слову, удалось пробиться в финал. Olympic.kz подвел итоги завершившегося соревновательного дня, передает МИА «Казинформ».

Диана Назарова не смогла пройти первый квалификационный раунд в плавании. На дистанции 100 на спине Назарова в своем заплыве финишировала только шестой. Это позволило ей расположиться по итогам всех заплывов на 19 месте, чего для выхода в следующий круг не хватило.

С неудачи стартовал и теннисист Достанбек Ташбулатов. Согласно жеребьевке, в первом круге он встретился с лидером юниорского мирового рейтинга - тайбэйцем Хсин Чун Ченгом. По итогам двух сетов Ташбулатов уступил - 3:6, 4:6. Теперь он будет представлять страну в парных разрядах.

Представительница таеквондо Асель Усманова смогла дойти до 1/8 финала в весовой категории до 44 кг. В первой схватке она уверенно прошла Минаю Акбарову из Азербайджана - 14:9. Однако затем уступила россиянке Полине Щербаковой. К слову, Щербакова в итоге стала чемпионкой Олимпиады.





Победно влился в борьбу за медали представитель бадминтона Дмитрий Панарин. В первом матче он победил Кристиана Савина из Молдовы со счетом 2:1 (21:11, 7:21, 21:14). Сегодня он проведет встречу с представителем острова Фиджи Ким Чаном, а затем встретится с японцем Кодой Нараокой.

Первыми финалистами-казахстанцами стали Дмитрий Немеренко и Анастасия Архипова. Они представляют Казахстан в спортивной акробатике (смешанная пара). По итогам отборочного раунда они заняли шестое место, что позволило им выступить в финале.

Фото: Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана