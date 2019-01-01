Как прошел новогодний забег по Водно-зеленому бульвару в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, как и обещал, буквально «вбежал» в новый год, передает МИА «Казинформ».

«Вот так прошел наш новогодний забег, друзья! С Новым годом! Желаю всем счастья!» - написал А. Мухамедиулы, выложив видео на своей странице в соцсети.

Ранее он сообщал, что «в 23.00 от монумента Бәйтерек стартует наш новогодний забег по Водно-зеленому бульвару до ТРК «Хан Шатыр». Жду всех жителей и гостей столицы! Прибегайте, друзья! Одевайтесь теплее, берите термосы с теплым чаем, давайте встретим Новый год вместе!»