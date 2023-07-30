РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:03, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Как прошел гранд-финал Super Bol 2.0 в Астане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На стадионе «Астана-Арена» прошел гранд-финал футбольного проекта Super Bol 2.0. В матче встретились команды Super Bol и QJ League, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект не требует финансирования из государственного бюджета, все мероприятия поддерживаются Фондом президентских инициатив DARA и генеральным партнером проекта Freedom Holding Corp.


    «Super Bol — это социально-спортивное реалити-шоу, направленное на поиск талантов среди юношей в возрасте от 16 до 23 лет. Главная цель — помочь ребятам осуществить свою мечту. Лучших игроков подпишут команды КПЛ и первой лиги Казахстана.


    С 4 по 30 мая скауты и тренеры проекта объездили 14 городов Казахстана. В кастинге приняли участие более 16 тысяч кандидатов. По результатам были выбраны 50 лучших. 25 из них отправились на базу футбольного клуба «Кайрат» в Бесагаше, другие 25 участников — остались в резерве.


    По условиям проекта, после каждой контрольной игры тренерский штаб на места выбывших приглашал участников из резервного списка.


    Главным тренером проекта стал Евгений Яровенко – единственный в стране олимпийский чемпион по футболу.


    Гранд-финал социального футбольного проекта судил легендарный арбитр Равшан Ирматов из Узбекистана. Он 11 раз судил матчи чемпионатов мира и по этому показателю является мировым рекордсменом.


    Благодаря своему масштабу Super Bol повысил интерес зарубежной аудитории к Казахстану.

    На эту игру приехали около 20 зарубежных скаутов ведущих европейских, азиатских, казахстанских клубов и суперзвезда мирового футбола Джей-Джей Окоча, выступавший за клубы «ПСЖ», «Айнтрахт», «Фенербахче» и английской премьер-лиги.


    Также поддержать юных спортсменов приехали министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, известный боксер Серик Сапиев, председатель Freedom Holding Corporation Тимур Турлов.

    Первый тайм гранд-финала закончился со счетом 0:1 в пользу QJ League. На 24-й минуте игры отличился воспитанник футбольной школы №6 Актобе Аян Байдаулетов.


    В перерыве выступила группа «Ирина Кайратовна», исполнив свои хиты.

    В начале второй половины матча лучший бомбардир QJ League Рамазан Багдат забил второй гол в ворота команды Super Bol. На 68-й минуте он оформил дубль. Через несколько минут команда увеличила счет до 4:0.


    На 88-й минуте футболисты Super Bol забили первый гол. И буквально через минуту соперники отправили в ворота 5-й мяч.


    Матч закончился со счетом 6:1 в пользу QJ League.


    Теги:
    Спорт Футбол Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!