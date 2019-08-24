Как прошел фестиваль этнической музыки Jezkiik в Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - II международный фестиваль этнической музыки Jezkik прошел в Улытау, который посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль проходил с 22 по 24 августа в Улытауском районе Карагандинской области. Он был организован в рамках программы «Рухани жаңғыру ». Для гостей и участников в местности Болатсай соорудили большой этноаул, состоящий из четырех зон.

Главной из них стала музыкальная зона, которую посетил Президент Казахстана. Здесь установили сцену с LED- экраном. Шоу началось с выступления конно-каскадерской команды «Nomad Stunts».

Затем на сцене выступили ансамбли «Тоқырауын толқындары» (Казахстан), «Hassak» (Казахстан), «Moresca Nova» (Италия), «Carmen Guerrero Flamenco» (Испания), «Serbian Abrasevic band» (Сербия), «Dunaj banda» (Венгрия).

Также для гостей спели Айгуль Улькенбаева, Жангали Жузбаев, Айгуль Косанова, Улжан Байбосынова, айтыскеры Аманжол Альтаев и Сара Токтамысова, зарубежные фольклорные ансамбли.

Завершением фестиваля стал гала-концерт с участием Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова, группы «Улытау», легендарной группы «Дос Мукасан», степ-группы «Алтын батыр», группы «Алатау серілері».

«Организация просто фантастическая. Больше всего нам нравится то, что все это проходит на природе, в специально построенной деревне. В Италии мы такого не видели никогда. Мы уже успели познакомиться с национальной кухней – она очень особенная, у нее специфический букет ароматов и вкусов. И еще мне было бы интересно попробовать сыграть на домбре», - рассказывает музыкант из Италии Пьетро Маскиандаро.

В этнозоне были выставлены работы мастеров прикладного искусства «Ұлы дала жаңғырығы». На ней представили изделия из кожи, войлока, дерева и других материалов.

В фудзоне для гостей устроили мастер-классы по приготовлению национальных казахских блюд. Все желающие могли научиться готовить традиционную еду кочевников, продегустировать блюда от лучших шеф-поваров региона и узнать больше о гастрономической культуре степных народов.

«Мы сегодня рассказываем и показываем как приготовить пять блюд казахской кухни, которые сейчас практически вышли из обихода. Основное – это бидай коже, это весенний напиток для всей семьи, всего рода. Им праздновали успешное окончание долгой зимы, им объединяли весь род. Каждый из дома приносил то, что было. В этом напитке все три основных элемента: мясо, молочные продукты и крупы. Готовили его так: хорошо сушили, солили мясо, вялили его на дыму, используя тобылга. На этой сорпе, с добавление курта, катыка, айрана и зерен пшеницы и кукурузы делался напиток. Сегодня мы также приготовим блюдо карын комбе. Оно предназначалось для пастухов. Это желудок барана, в который складывали мясо и варили в собственном соку. Карын бурме – еще одно из наших сегодняшних блюд. Это мясо, которое варили отдельно для детей, пока готовилось основное блюдо. Последнее в меню - тункерме. Это блюдо для обряда «жарыс казан». Его готовили из пшеницы и масла для женщин, которые недавно родили», - рассказывает Айгерим Мусагайжинова, руководитель отдела нематериального культурного наследия научно- исследовательского института «Халык казынасы» при Национальном музее РК.

Вместе с коллегами они восстановили уже более 200 традиционных казахских блюд. Многие из них сейчас стараются адаптировать для ресторанной кухни.

В этноауле Jezkiik работала и спортивная зона, где прошли соревнования по национальным видам спорта: асық ату, қол күрес, қазақша күрес, тоғыз құмалақ и другим. Для победителей приготовили специальные грамоты и медали с логотипом фестиваля.

Фестиваль Jezkiik проходит в Карагандинской области во второй раз. В этом году он собрал 217 участников.