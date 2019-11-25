Как прошел Чемпионат РК по боевому искусству Пенчак Силат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22-24 ноября 2019 года в Караганде прошел 1-й Чемпионат Казахстана по Пенчак Силат – одному из традиционных боевых искусств Юго-Восточной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации Пенчак Силат РК.

В церемонии открытия участвовали председатель Комитета спорта Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев, посол Индонезии в Казахстане Рахмат Прамоно.

В ходе соревнований более 250 спортсменов из десяти регионов Казахстана, состязались по трем из четырех направлений единоборства: Тунгал – одиночное выступление; Тандинг – поединок двух спортсменов; Регу – групповое выступление. В четырёх возрастных категориях был разыгран 51 комплект медалей. Возраст участников Чемпионата – от 8 до 35 лет.





По результатам трехдневного Чемпионата в командном зачете первое место заняли спортсмены Карагандинской области. Второе место досталось команде из Алматинской области. Тройку лидеров замыкают бойцы Актюбинской области.

Выступивший перед спортсменами вице-президент казахстанской Ассоциации Пенчак Силат Медет Абжанов отметил, что на спортивной арене Казахстана пенчак-силат присутствует относительно недавно, но за короткое время этот вид боевого искусства приобрел популярность у спортсменов самого разного возраста.

«В Казахстане растет число спортсменов, занимающихся пенчак-силат, как количественно, так и качественно. Тому свидетельство – победы наших спортсменов на престижных международных соревнованиях. Ассоциация прилагает все необходимые усилия для продвижения Пенчак Силат в нашей стране, формирования сильной команды, способной достойно представить Казахстан на самых крупных состязаниях по этому древнему виду боевых искусств», – сказал Президент Ассоциации Пенчак Силат в РК Гаджи Гаджиев.





Силат известен на Малайском архипелаге с VII века. В настоящее время Пенчак Силат набирает популярность среди спортсменов Голландии, Германии, Италии, Франции, США, Японии. Во многих странах мира применяют традиционный силат для самообороны. Есть немало стран, принявших этот вид боевого искусства на вооружение спецподразделений.

В Казахстане Пенчак Силат зарегистрирован как вид спорта в текущем году.



