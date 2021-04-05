Как пропагандируют наркотики, рассказали в МВД РК
«С прошлого года введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание предусматривает лишение свободы до 6 лет. С начала года зарегистрировано 48 таких преступлений», - сообщил на брифинге в МВД начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Берикхан Нургалиев.
Он привел примеры.
«В Алматы задержан 29-летний мужчина, у которого при личном обыске было обнаружены наклейки с надписями, содержащими ссылки на сайт, распространяющий наркотики. Как стало известно, трафарет и наклейки он заказывал в типографии», - отметил спикер.
По его словам, в целях выявления противоправного контента в сети Интернет, специальным подразделением на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-пространства.
«В прошлом году нами выявлено более 1200 сайтов, аккаунтов и других ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков. За три месяца этого года уже выявлено 400 сайтов. Информация направлена в Министерство информации и общественного развития для блокировки доступа к ним казахстанского пользователя», - заключил Б. Нургалиев.