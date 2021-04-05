Как пропагандируют наркотики, рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК напомнили об ответственности за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание предусматривает лишение свободы до 6 лет. С начала года зарегистрировано 48 таких преступлений», - сообщил на брифинге в МВД начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Берикхан Нургалиев.

Он привел примеры.

«В Алматы задержан 29-летний мужчина, у которого при личном обыске было обнаружены наклейки с надписями, содержащими ссылки на сайт, распространяющий наркотики. Как стало известно, трафарет и наклейки он заказывал в типографии», - отметил спикер.

По его словам, в целях выявления противоправного контента в сети Интернет, специальным подразделением на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-пространства.

«В прошлом году нами выявлено более 1200 сайтов, аккаунтов и других ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков. За три месяца этого года уже выявлено 400 сайтов. Информация направлена в Министерство информации и общественного развития для блокировки доступа к ним казахстанского пользователя», - заключил Б. Нургалиев.