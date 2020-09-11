НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как прокуратура будет защищать права предпринимателей, рассказал Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов, передает МИА «Казинформ».

«Вчера прошло значимое событие в деле защиты бизнеса. Я принял участие в работе селекторного совещания в Генеральной прокуратуре, где также приняли участие представители региональных палат предпринимателей «Атамекен» и областных прокуратур. Я рассказал о множестве системных проблем, которые имеются в сфере земельных отношений и архитектуры, о жалобах предпринимателей на действия налоговых органов, связанные с подачей ими исков в суды о признании сделок недействительными. Количество таких исков из года в год только растет.

За последние годы мы видим практически нулевую статистику по уголовным и административным делам, связанным с воспрепятствованием предпринимательской деятельности. Статьи 365 УК и 173 КоАП не работают. Рассказал о проблеме доступа бизнеса к земельным ресурсам, когда предприниматели фактически ограничены в получении земельных участков из-за отсутствия проектов детальной планировки или устареших генпланов населенных пунктов. Также предложил органам прокуратуры заключить с региональными палатами предпринимателей совместные планы мероприятий для координации действий по наиболее проблемным направлениям – это обеспечит проактивную защиту бизнеса», - сообщил в Facebook Рустам Журсунов.

По его словам, заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев поручил прокурорам областей и приравненным к ним до поступления указания Генерального прокурора по усилению надзора:

- взять на личный контроль рассмотрение обращений предпринимателей в органах прокуратуры;

- провести качественный анализ и ревизию обращений бизнеса для установления системных вопросов, требующих вмешательства прокуратуры;

- по результатам рассмотрения обращения и проверок принимать меры прокурорского надзора либо реагирования с постановкой вопроса об ответственности виновных должностных лиц (вплоть до уголовной).

За неисполнение, а также ненадлежащее исполнение акта прокурорского надзора принципиально ставить вопрос об ответственности первого руководителя государственного органа по ст. 667 KoAП.

«Также он поручил взять на личный контроль качественное исполнение мероприятий Дорожной карты по защите бизнеса, заключенной между НПП и Генеральной прокуратурой, и внести обоснованные предложения в проект Дорожной карты на предстоящий год. Таким образом, бизнес получает возможность оставаться в экономическом обороте, вносить дальнейший вклад в развитие экономики. Уверен, что совместная работа, направленная на решение проблем, принесет свои плоды. Отрадно, что Генеральной прокуратурой ведется системная и эффективная работа по снижению давления на бизнес в рамках поручения Главы государства, данного 1 сентября в рамках ежегодного Послания», - резюмировал Рустам Журсунов.