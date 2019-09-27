Как проконтролируют выделяемые на поддержку института семьи и детства средства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут контролировать выделяемые на поддержку института семьи и детства в рамках Послания Главы государства 58 млрд тенге, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аружан Саин отметила, что может возникнуть риск, что деньги будут потрачены нерационально.

«В связи с этим с Администрацией Президента и Правительством сейчас решаем, каким образом создать контроль траты этих денег. 58 млрд - это огромные деньги. Мы боимся, что они могут быть потрачены нерационально и неэффективно. И второй раз уже деньги на решение этих проблем никто не даст», - сказала Аружан Саин в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Если мы сейчас не сделаем так, чтобы все до копейки дошло до наших детей, и не проконтролируем, может, окажется так, что и проблемы не будут решены, и дети останутся без помощи», - добавила детский омбудсмен.

Она сообщила, чтобы распределение денег было прозрачным, будут созданы инструменты.

«Мы будем создавать инструменты, чтобы при помощи НПО, родительских организаций, специалистов коммерческого сектора, медицины, поставки оборудования, фармкомпаний распределение денег было коллегиально и согласовано. Чтобы прием каждого объекта, реабилитационного центра был с народным контролем», - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, в своем Послании от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить 58 млрд тенге на поддержку института семьи и детства, создание инклюзивного общества, отметив, что вопросы защиты прав ребенка и противодействия бытовому насилию должны быть в приоритете.