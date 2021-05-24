Как производилась вакцина «Спутник V» на базе Карагандинского фармзавода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон рассказал о том, как производилась вакцина «Спутник V» на площадке завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того, как нас определили как площадку для производства, мы начали трансфер производства, то есть изучили в России на площадке производителя, как производится вакцина, контроль качества. Подготовили свою площадку, пришлось произвести небольшую модернизацию нашего производства, комплектованием необходимого оборудования. Это все прошло в короткий срок. Мы производим вакцину из российской субстанции. Первый этап производится в России. В специальной емкости поступает к нам на предприятие. Дальше мы уже доводим субстанцию до необходимого технологического раствора, а дальше уже производим фильтрацию, наполнение, инспекцию, маркировку и контроль качества. Мы наработали три валидационные серии, чтобы доказать, что мы можем производить качественный продукт. Мы производим подряд три серии, проводим контроль качества», - пояснил генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса.

Только после того как специалисты убеждаются в том, что произведенный продукт соответствует всем критериям, подают на регистрацию в Министерство здравоохранения пакет документов. Так была зарегистрирована вакцина Карагандинского фармацевтического комплекса.

«Процесс трансфера начали в начале декабря. Уже в середине февраля была зарегистрирована вакцина. Мы инвестировали в наше производство 100 млн долларов. Из них половина – наш производственный цех. Все процессы проходят в строго контролируемых условиях. Вакцина производится в условиях класса А. Если сравнить операционную в больнице, у нас производство в 100 раз чище, чем в операционной. Наши специалисты работают в скафандрах, три раза переодеваются, внутри работают в герметичных скафандрах. Сам технологический раствор проходит стерилизующую фильтрацию, дальше на машине дозируется в каждый флакончик строго определенное количество. Каждый флакон проходит инспекцию. 50 млн долларов стоит цех. Чтобы произвести готовую лекарственную форму приходится все стадии проходить», - отметил Сергей Барон.

Ранее Сергей Барон прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозой вакцины «Спутник V», а также рассказал о производстве вакцины и о том, почему для этого был выбран Карагандинский фармзавод. Также он сообщил, что в июне фармкомплекс планирует произвести более 1,5 млн доз вакцины.