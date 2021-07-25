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Как проходят выборы сельских акимов в Карагандинской области

25 Июля 2021 12:32
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Как проходят выборы сельских акимов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области выборы сельских акимов проходят в 13 сёлах, 17 посёлках и в 45 сельских округах на 149 избирательных участках. По состоянию на 10 часов утра проголосовали 9%. Об этом на брифинге на площадке региональной службы коммуникации рассказала заместитель председателя областной избирательной комиссии Мадина Апиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего в выборный период было выдвинуто 303 кандидата в сельские акимы и зарегистрировано 257 кандидатов», – отметила Мадина Апиева.

Во всех избирательных участках оборудованы помещения для голосования в соответствии с инструкциями, утверждёнными постановлением Центризбиркома. На всех избирательных участках имеются информационные плакаты о кандидатах, оформлены стенды с необходимой информацией о составах комиссии, указаны телефоны.

Также созданы все условия для избирателей с особыми потребностями.

В списках избирателей на сегодняшний день значится более 80 тысяч граждан. В составах избирательных комиссий 952 члена.

Информация о явке избирателей на избирательные участки представлена на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий, а также на сайте областной избирательной комиссии, в разделе «Выборы», и обновляется она каждые два часа.


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#Карагандинская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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