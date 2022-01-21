+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как проходят вакцинация и ревакцинация против коронавируса в столице

21 Января 2022 13:22
Поделиться:
Как проходят вакцинация и ревакцинация против коронавируса в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в столице Казахстана проходит процесс вакцинации и ревакцинации против COVID-19? Об этом рассказала заместитель директора по лечебной работе городской поликлиники №2 Майра Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в столицу
Пресечены факты безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов в столичных аптеках Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент Число болеющих COVID-19 на Тенгизском месторождении достигло 500

«Уже два месяца прививаем вакциной Pfizer. В приоритете – дети, беременные и кормящие женщины. Две недели назад вышло постановление, теперь вакцинируем лиц старше 60 лет. Процесс налаженный. Вакцин достаточно, на ревакцинацию в виде альтернативы предлагаем «Спутник лайт», QazVac, Sinofarm. Горожане отдают предпочтение казахстанской, китайской вакцинам. Завершился этап вакцинации медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур», - рассказала заместитель директора поликлиники по лечебной работе.

По словам медика, с момента старта ревакцинации в поликлинике №2 привились более 2 тысяч человек. Вчера здесь вакцинировались директора школ, сотрудники управления образования, а сегодня прививаются работники культуры.

«Если люди вакцинировались «Спутником», на ревакцинацию предлагаем выбрать QazVac или Sinofarm. Если сначала прививались QazVac или Sinofarm, предлагаем ревакцинироваться «Спутником лайт»», - пояснила Майра Ахметова.

В ходе беседы она рассказала о том, как проходит вакцинация детей, беременных и кормящих женщин.

«Признаюсь, что изначально этот контингент неохотно вакцинировался. Мы проводили активную разъяснительную работу, выходили в школы. Сейчас более активно стали прививаться, даже дети стали приходить больше. Перед получением вакцины поясняем, что есть грипоподобные синдромы, потому что когда раньше горожане прививались, после нескольких дней рассказывали о повышенной температуре, боли в мышцах. Рекомендуем им выпить жаропонижающие лекарства, соответственно симптомы проходят», - пояснила М. Ахметова.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в столицу
Пресечены факты безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов в столичных аптеках
Нужно пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса – Президент
Число болеющих COVID-19 на Тенгизском месторождении достигло 500
Популярное
1 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
3 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
4 На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
5 Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
6 Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Читайте также
«Омикрон» представляет особую угрозу для непривитых - врач-эпидемиолог
Пресечены факты безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов в столичных аптеках
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив