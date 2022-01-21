Как проходят вакцинация и ревакцинация против коронавируса в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в столице Казахстана проходит процесс вакцинации и ревакцинации против COVID-19? Об этом рассказала заместитель директора по лечебной работе городской поликлиники №2 Майра Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже два месяца прививаем вакциной Pfizer. В приоритете – дети, беременные и кормящие женщины. Две недели назад вышло постановление, теперь вакцинируем лиц старше 60 лет. Процесс налаженный. Вакцин достаточно, на ревакцинацию в виде альтернативы предлагаем «Спутник лайт», QazVac, Sinofarm. Горожане отдают предпочтение казахстанской, китайской вакцинам. Завершился этап вакцинации медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур», - рассказала заместитель директора поликлиники по лечебной работе.

По словам медика, с момента старта ревакцинации в поликлинике №2 привились более 2 тысяч человек. Вчера здесь вакцинировались директора школ, сотрудники управления образования, а сегодня прививаются работники культуры.

«Если люди вакцинировались «Спутником», на ревакцинацию предлагаем выбрать QazVac или Sinofarm. Если сначала прививались QazVac или Sinofarm, предлагаем ревакцинироваться «Спутником лайт»», - пояснила Майра Ахметова.

В ходе беседы она рассказала о том, как проходит вакцинация детей, беременных и кормящих женщин.

«Признаюсь, что изначально этот контингент неохотно вакцинировался. Мы проводили активную разъяснительную работу, выходили в школы. Сейчас более активно стали прививаться, даже дети стали приходить больше. Перед получением вакцины поясняем, что есть грипоподобные синдромы, потому что когда раньше горожане прививались, после нескольких дней рассказывали о повышенной температуре, боли в мышцах. Рекомендуем им выпить жаропонижающие лекарства, соответственно симптомы проходят», - пояснила М. Ахметова.



