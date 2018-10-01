Как проходят уроки в Бородулихинской школе, узнал Даниал Ахметов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Во время посещения Бородулихинской средней школы имени Н. Островского аким Даниал Ахметов узнал у учеников, как проходят их уроки. Об этом сегодня корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в инфоцентре региона.

«Хотим больше заниматься робототехникой, - сказали ребята акиму при встрече.

В этом году в школе по программе «Менің мектебім» были открыты современный кабинет физики, робототехники и IT-класс. Всего в 9 школах Бородулихи по этой программе оснащено 13 классов естественных наук и IT-технологий.

Когда глава региона поинтересовался, достаточно ли выделенного времени для изучения робототехники, дети и преподаватели сошлись во мнении, что часа в неделю недостаточно.

«Если дети говорят, что занятий мало, мы должны задуматься над тем, чтобы увеличить часы. Но нам нужно создать все необходимые условия для того, чтоб не мучить детей одними занятиями. Они здесь должны не только учиться, но и играть, отдыхать. Для этого в IT-классе установлена интерактивная доска, которая имеет 70 приложений», - отметил Даниал Ахметов.

Помимо этого, школьники обсудили с акимом области уроки английского и казахского языков.

Как уже сообщалось, в Восточном Казахстане реализуется программа трехъязычия. Полностью сменилась методика преподавания. О новом опыте рассказала школьный преподаватель английского языка Ирина Ангельчива.

«Раньше по старой методике больше говорил учитель, дети только сидели, слушали и отвечали на вопросы. Основной упор делался на изучение грамматики. Поэтому дети боялись начинать говорить по-английски. Сейчас же новая методика нацелена на разговор. Урок полностью поменялся. Теперь ученики свободно отвечают на вопросы, работают в игровой форме, и не боятся разговаривать на иностранном языке», - отметила Ирина Ангельчива.

Кстати, итоги среза знаний учащихся у Ирины Ангельчивой показали высокие результаты. Преподаватель в текущем году получила премию акима области.

В целом, за два года обучения учителей Восточного Казахстана новым методикам 60% учителей продемонстрировали хороший уровень преподавания. В школах области продолжится внедрение систем обучения по стандартам НИШ в соответствии с Посланием Главы государства.