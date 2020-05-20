Как проходят сессии в условиях карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сессии в Казахстане уже идут. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы поставили точку в методологии проведения итоговой и промежуточной аттестации. Есть две категории для тех, которые сдают сессию. Первая – это те студенты, которые сдают промежуточную аттестацию, они переходят, к примеру, на 1-й, 2-й, 3-й курс. Для них это обычная летняя сессия, они сдают экзамены, получают зачеты и переходят на следующие учебные курсы», - сказал Асхат Аймагмбетов во время онлайн-конференции.

Ко второй категории относятся те, кто уже завершает обучение.

«Для них это итоговая аттестация, как мы ее называем. И в первом, и во втором случае. Мы считаем, что легко можно сдаваться посредством дистанционного формата. Есть вузы, которые также приняли самостоятельные решения на основе суммативного оценивания и текущих оценок выставить баллы», - отметил министр.

Глава МОН заверил, что в ведомстве политика управленческой и академической свободы и сослался на отдельные компетенции каждого вуза.

«А мы в свою очередь предоставили возможность выбора нескольких вариантов. По промежуточной аттестации сдали уже большое количество студентов, по итоговой аттестации у нас уже идут экзамены и защиты дипломных работ в онлайн-режиме. Мы можем видеть, работа здесь идет. Конечно, есть те, которые уехали в село, испытывают проблемы с коммуникациями, с доступом к интернету, там у нас принимаются индивидуальные решения, вузы о них знают, и по ним проводится соответствующая работа», - заключил А. Аймагамбетов.