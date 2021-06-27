Как проходят съемки фильма «Рассвет великой степи»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера в Алматинской области близ города Капшагай делегация во главе с министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой посетила съемочную площадку исторического фильма «Рассвет Великой Степи» режиссера Акана Сатаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Увидеть своими глазами процесс создания исторической картины также смогли представители средств массовой информации, для которых специально был организован пресс-тур.

Поздравив журналистов с наступающим профессиональным праздником, министр культуры пообщалась с членами съемочной группы и пожелала им удачи.

«Хочу выразить всей съемочной группе свое уважение и благодарность за ту большую работу, которую вы делаете. Мы возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем крепкого здоровья и хороших съемок», - сказала она.

Также министру были представлены отснятые кадры нового фильма.

На съёмочной площадке журналисты смогли понаблюдать за работой творческой группы над одной из сложнейших сцен картины – битвой в Улытау. В перерыве между дублями представители СМИ пообщались с режиссером Аканом Сатаевым и актером главной роли – Бериком Айтжановым.

«Работа над фильмом продолжается , мы на середине пути. Сегодня 41-ый съемочный день, снимаем одну из ключевых и сложных сцен. В съемках задействованы около 300 человек, среди них 56 каскадёров, более 200 конников. Работы идут по утвержденному плану» , – отметил Акан Сатаев.

Режиссер сообщил, что в начале июля съемочная группа переместится в район поселка Кеген Алматинской области, где будет снимать откочёвку аула хана Касыма, а позже съемки пройдут вдоль реки Или на адаптированных декорациях «Туркестан».

Фильм «Рассвет Великой Степи» расскажет о становлении личности хана Касыма и его борьбе за расцвет и укрепление казахского ханства. Производством исторической ленты занимается киностудия «Казахфильм» им. Ш.Айманова» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Съемки фильма стартовали в конце февраля текущего года вблизи посёлка Коктал Алматинской области. Над проектом работают: Генеральный продюсер – Алия Назарбаева, авторы сценария – Бекболат Шекеров и Акан Сатаев; художник-постановщик – Куат Тлеубаев; оператор-постановщик – Хасан Кыдыралиев; художники по гриму – Лидия Ордынская и Ботагоз Абдибаева; художник по костюмам – Дина Буксикова.

К работе над историческим проектом подключены консультанты: историк, доктор исторических наук, профессор Берекет Карибаев; доктор философии по архитектуре Алмас Ордабаев; художник-живописец, кандидат исторических наук, этнограф-оружиевед Калиолла Ахметжан и другие.

В фильме снимаются: Берик Айтжанов (взрослый Касым хан), Данияр Уразаев (молодой Касым хан), Айдос Абдыкадыров (молодой Бурындык хан), Ерик Жолжаксынов (взрослый Бурындык хан), Нурлан Алимжанов (Мухаммед Шейбани), Алтынай Ногербек (молодая Жахан Бегим), Шамшагуль Мендиярова (пожилая Жахан Бегим), Тунгышбай Жаманкулов (взрослый Али Рашид), Куаныш Кудайберген (молодой Али Рашид) и другие.