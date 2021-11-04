Как проходят перепись осужденные, рассказали в Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Осужденные учреждений акмолинского ДУИС также внесены в переписные листы. На сегодняшний день в учреждении ЕЦ-166/4 проведена 100% перепись осужденных, что составило более 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, перепись населения в колониях ведомства проходит под девизом «Каждый Важен! Каждый Нужен!».

«По всей стране с 1 сентября стартовала очередная кампания переписи населения Республики Казахстан. Она, конечно, не обошла стороной и учреждение максимальной безопасности - ЕЦ-166/4 города Атбасара. Из числа сотрудников учреждения была создана рабочая группа по переписи осужденных. Воспитательным отделом совместно с сотрудниками органов государственной статистики проведена разъяснительная работа среди заключенных о том, что каждый человек нашей страны важен и необходим, а также о том, что от результатов национальной переписи будет завесить дальнейшее прогнозирование политического, экономического, социального развития страны для улучшения жизни каждого казахстанца», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Предварительно перед началом проведения переписи осужденных сотрудники государственной статистики провели занятия с сотрудниками отдела специального учета по правилам заполнения переписных листов. В качестве упрощения проведения опросов осужденных сотрудникам учреждения были выданы электронные планшеты. Весь опрос осужденных сотрудниками отдела специального учета осуществлялся в конфиденциальной форме.

«Проводимая перепись населения в 2021 году более современная и упрощенная. Раньше приходилась каждому осужденному самостоятельно вносить свои данные на бумаге, много было ошибок, неточных данных. Сегодня государством предоставлены современные технологии в виде электронных планшетов, в целях качественности предоставляемой информации», - поделился заместитель начальника колонии Абай Жамшитов.

На сегодняшний день в учреждении ЕЦ-166/4 проведена 100% перепись осужденных. Перепись прошли более 800 человек.