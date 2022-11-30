Как проходят Дни культуры Казахстана в Беларуси

30 Ноября 2022, 23:18

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске проходят Дни культуры Казахстана. В первый день программы состоялся показ фильмов, мероприятия продолжились мастер-классом по домбре ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Армана Жудебаева, лекцией-концертом этно-фольклорного ансамбля «Туран», Гала-концертом, а также выставкой прикладного искусства Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

«Мы регулярно проводим перекрестные недели кино и художественные выставки, плодотворно взаимодействуют наши библиотеки, музеи и архивы, реализуется ряд межвузовских договоров, поддерживаются дружеские связи между деятелями литературы, кинематографии, развивается партнерство между нашими театрами. Ставший подлинным культурным брендом Беларуси Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» дал путевку в большую творческую жизнь многим талантливым казахстанским певцам», - подчеркнул Даурен Абаев.

Перед белорусской публикой выступили лауреаты международных фестивалей и конкурсов: Алишер Каримов, Рухия Байдукенова, Шынар Ибатова, Мархаба Сайланбек, Шынар Балтина, Жанар Дугалова и другие.

В рамках мастер-класса по домбре состоялась передача казахского национального музыкального инструмента в количестве 7 штук.

«Одним из величайших изобретений, подаренных миру тюркскими народами, по праву признана домбра. Домбра – это главный инструмент казахов, это целый мир для казаха, это его душа. В звучании его струн сокрыта глубокая философия Великой степи. В современном Казахстане, как и во все времена, домбру высоко почитают – практически в каждой семье есть этот музыкальный инструмент», - сказал министр Даурен Абаев.

Также в Минске глава МКС встретился с белорусским коллегой Анатолием Маркевичем. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в области культуры.

Фото:gov.kz