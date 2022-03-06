Как проходят будни  столичной бригады  скорой помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Без службы скорой помощи трудно представить нашу жизнь. Когда опасаемся за свое здоровье и состояние близких, в первую очередь, за помощью обращаемся именно к ним. 24часа в сутки они готовы откликнуться на наш зов в морозы, в праздники или в позднюю ночь. Они – настоящие герои наших дней. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет о том, какую непростую миссию выполняет бригада скорой помощи.

Съемочная группа «Казинформа» в городской станции скорой помощи. Сегодня мы проведем один день с врачебной бригадой. Герои нашего материала – молодые специалисты, которые имеют за плечами приличный опыт работы в скорой помощи. Медиками становятся не в университете. Медицина – это еще и практика. Молодой врач Шохан Мырзабаев ранее работал санитаром в скорой помощи, совмещая учебу в медицинском вузе.

«В скорой помощи начал работать санитаром в 2012 году. Тогда еще учился в «Медицинском университете Астана» и совмещал учебу с работой. Потом стал фельдшером, а с 2018 года работаю в должности врача», - поделился Шокан.

Напарник врача скорой помощи – фельдшер Султанбек Давудкулов трудится в этой службе уже восьмой год. С детства мечтал стать врачом.

«С детства мечтал стать врачом. Поэтому выбрал эту специальность. После окончания медицинского колледжа устроился на работу в скорую помощь. Есть свои сложности в работе. Невзирая на это, каждый день готов оказывать первую неотложную помощь», - рассказал Султанбек.

Каждая бригада скорой помощи в фойе здания ожидает поступление вызовов. Все оцифровано. Уведомление о вызове поступает через платформу Комек.

Вместе с бригадой скорой помощи мы отработали несколько вызовов. Человеку стало плохо в здании Верховного Суда, ухудшилось состояние пациента на дому, частный дом загорелся рядом со столичным жилым комплексом. Последний вызов на полпути отменили – пострадавшим не понадобилась помощь медиков. А у нас появилось немного свободного времени поговорить с врачами. Мы узнали: как действует бригада скорой помощи при пожаре.

«Необходимо сначала обеспечить кислород. Если есть ожоги, оказываем помощь, делаем асептическую повязку, даем обезболивающие лекарства», - пояснил врач.

Врачи и фельдшеры дорожат каждой минутой, чтобы вовремя прибыть в пункт назначения. Медлить нельзя.

По словам медиков, в службу поддержки часто поступают звонки с благодарностью врачам за оказанную помощь.

«Скорая помощь как фанатизм. Такой адреналин получаешь, все как загадка. Травматолог работает только с травмами, а гинеколог – с женщинами. А здесь для тебя загадка. Прямо сейчас возможно случилось ДТП, ножевое ранение, либо падение с высоты. Конечно, когда я уже поступал в медицинскую академию, у меня уже появилось желание спасать, работать, помогать людям», - отметил Шохан.

Принцип работы бригад скорой помощи – охватить участки, расположенные поблизости. При автомобильных авариях или случаях инсульта вызывают бригаду, которая находится поблизости.

«Вызовы делятся по категориям: первой срочности, второй, третьей и четвертой. На вызовы первой срочности дается до 10 минут. Пациенты требуют экстренной неотложной помощи. Вызовы бывают разные: ДТП, криминальные, сердечники, боль в груди, инсультники, пожар. На вторую срочность дается 15 минут. На третью срочность дается 30 минут. Конечно, бывают сложности. Когда поступает вызов первой срочности, машины не пропускают, во время час-пика поступают вызовы. Тогда очень сложно обойти такие ситуации», - признался врач.

Иногда врачам сложно отстраниться от эмоций, особенно, в сложных ситуациях, когда речь идет о жизни детей.

«Был такой приятный момент для нашей бригады. 13 февраля 2022 года поступил вызов: ребенку четыре года, без сознания. Мама нас встретила агрессивно, она очень переживала за ребенка. Мы добрались за пять минут. В тот момент ребенок лежал без сознания, без дыхания – остановка пульса. Провели реанимационные мероприятия. Конечно, обрадовались и доставили ребенка в первую детскую. В тот момент нам было очень приятно, когда спасли жизнь ребенку. У нас очень много пациентов с хроническими заболеваниями, страдающие сахарным диабетом. Были такие случаи, что поступают пожилые люди 85 , 90 лет. Приезжаем на вызов, а уже нет жизненных признаков», - рассказал Шохан.

Зарплата медиков постепенно увеличивается. В начале этого года заработная плата врачей была повышена на 30 %, а медперсонала – на 20%. За счет местного фонда Городской станции скорой помощи Есильского района повысили зарплату водителям. К слову, машины скорой помощи оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.

Сегодня врачи работают с риском для своей жизни. Только за январь в период вспышки омикрона 113 сотрудников городской станции скорой помощи заразились коронавирусом. Поэтому бригады соблюдают все меры предосторожности: одевают маски, бахилы, пользуются защитными средствами. После обслуживания ковидных больных транспорт также подлежит обработке.

«Я болел летом, в июне 2020 года. Изолировался и лечился дома. Объяснял своим родственникам, что надо опасаться, развивать свой иммунитет и не допускать до тяжелого состояния. Необходимо вовремя обратиться к врачу. В период вспышки коронавируса поступил вызов, пациенту 65 лет, мужчина. Поражение легких на 75%. На руках снимок КТ и положительный ПЦР. Сатурация была низкая. Оказали экстренную помощь и госпитализировали», - поделился Шохан.

Говорят, что работа врачей – неблагодарная. Это постоянный стресс и риск заразиться от пациентов. Благодарность можем проявить только мы – обычные люди, пациенты, оказавшиеся в сложной ситуации, когда единственная помощь может прийти только от медиков.



