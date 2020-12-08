Как проходит зимняя сессия в вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал, как проходит зимняя сессия для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зимняя сессия в казахстанских вузах, как сообщили в Министерстве образования и науки, началась с 26 ноября.

«Сессия в основном завершится до конца текущего года. То есть, все студенты уже к Новому году уже смогут отдохнуть и сдать все свои экзамены. Хотел бы обратить внимание, что отчислений по академической неуспеваемости практически нет. Сегодня студенты, которые имеют ту или иную академическую задолженность, могут переносить свои академические кредиты в летний семестр и сдавать дисциплины там. Практики мы перенесли, и часть их проходила в своих городах с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима», - сказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Он подчеркнул, что этой зимой сессия для студентов пройдет в штатном режиме с соблюдением необходимых мер.

«Сегодня 153 тысячи экзаменов планируется сдать зимой. Уже с 26 ноября экзамены в дистанционном формате сдаются. Студенты, которые учатся дистанционно, будут сдавать эту сессию в дистанционном формате», - добавил вице-министр.