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    18:04, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Как проходит второй этап вакцинации в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области проходит второй этап вакцинации. Среди первых получивших второй компонент вакцины главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина и и.о. руководителя управления здравоохранения Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, первым этапом вакцинации против COVID-19 в Акмолинской области было охвачено 1298 человек, а это 1285 медработников, шесть учителей и семь госслужащих. Все они чувствуют себя хорошо.

    Старт второго этапа вакцинации был дан 22 февраля, и за первый день вакцину получили 120 акмолинцев.

    Вакцинирование проходит российской векторной вакциной Спутник-V, но если в первый раз вакцина была привезена из России, то вторая вакцина выпущена в Казахстане.

    «Мы, как медработники, должно обязательно прививаться, потому что именно вакцинация – специфическая профилактика, и она всегда эффективна. Благодаря вакцинации многие опасные заболевания на сегодня остались лишь в истории», - отметила А. Мусина.

    Полностью иммунитет к заболеванию, согласно инструкции, должен сформироваться на 56-ой день. Между тем, в регион ожидается поступление новой партии вакцины, изготовленной на Карагандинском фармацевтическом комбинате. В первую очередь, вакцину получат сотрудники силовых структур, учителя и медработники.

    «Чувствую себя прекрасно, никаких проблем и особых реакций со стороны организма нет», - поделился Н. Сыздыков и призвал всех своих коллег присоединиться к кампании вакцинации.

    Напомним, иммунизация проводится на базе медучреждений Кокшетау, Зерендинского и Бурабайского районов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
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