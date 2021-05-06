Как проходит вакцинация в торговых центрах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы активно посещают прививочные пункты для получения вакцины от КВИ, как в своих поликлиниках, так и расположенные в торговых центрах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Горожане отмечают внимательное и доброжелательное отношение медперсонала прививочных пунктов в торговых центрах.

«Сейчас очереди нет, что очень удобно. Врачи нас встречают приветливо. Все разъясняют, внимательны. Получение вакцины считаю правильным решением, чтобы не заразиться от других и не заразить остальных. Нужно следить за своим здоровьем», - отметила жительница столицы Ләтипә Әнуархан.

Для жителя Нур-Султана Максута Байжанова прививочный пункт в торговом центре оказался ближе, чем в поликлинике, что очень удобно и экономит время:

«Мне сказали, что можно получить вакцину в «Меге», «Хан Шатыре» тоже. А мне оказалось как раз по дороге домой, ближе приехать сюда привиться».

Астанчанин Асет, провакцинировался, поскольку переживает за возрастных родителей.

«Родители мои возрастные. И не хотелось бы заболеть, а потом и их заразить, поэтому посчитал необходимым вакцинироваться», - отметил он.

Рустем Каражанов тоже получил вакцину в пункте, расположенном в торговом центре:

«Сегодня получил первый компонент вакцины, чувствую себя нормально. Через 21 день приду за вторым. Думаю, это наш долг – провакцинироваться, чтобы обезопасить людей, чтобы никто не болел. Хорошо, что все мои родственники получили вакцину. Все чувствуют себя нормально».

Нұргүл Молдабайқызы тоже считает, что вакцинация необходима для спасения здоровья и жизней граждан.

«Вакцина нужна не только ради здоровья, но и ради спасения человеческой жизни. Поэтому хочется выразить огромную благодарность государству за то, что дали нам такую возможность – вакцинироваться», - отметила жительница столицы.





Напомним, в столице функционирует свыше 100 прививочных пунктов, где можно получить вакцину от КВИ: в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ города - «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк». График работы: с 08:00 до 22:00 часов вечера.