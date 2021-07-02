Как проходит вакцинация в Костанайской области, рассказал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии в области зарегистрировано 16 732 случаев COVID-19. В настоящее время на лечении в 22-х стационарах, в которых развернуто 1 111 инфекционных коек, находится 178 пациентов. Загруженность составляет 16%, при необходимости мы готовы увеличить количество коек до 3 тысяч», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, в аптеках и стационарах области имеется неснижаемый двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

«Активно работают мониторинговые группы, проводится вакцинация против COVID-19, в этом участвуют 93 стационарных и передвижных прививочных пунктов. Помимо поликлиник, для проведения вакцинации в местах массового скопления людей открыты отдельные прививочные кабинеты. На сегодня провакцинировано более 138 тысяч человек первым компонентом и более 83 тысяч человек вторым компонентом», - сообщил аким.

«С 26 апреля текущего года проект мобильного приложения «Ashyq» запущен в Костанайской области. На сегодня принято 596 заявок на участие в вышеуказанном проекте, из них получили QR коды 558 предприятий, 486 предприятий функционируют в полноценном режиме», - добавил А. Мухамбетов.