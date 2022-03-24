РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 24 Март 2022 | GMT +6

    Как проходит вакцинация против КВИ в Кызылординской области

    None
    None
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области привились против коронавируса более 427 тысяч человек из числа подлежащих вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Кызылординской области запланирована вакцинация более 452 тысяч человек для формирования коллективного иммунитета против коронавируса. Это 60% населения области. В настоящее время в регионе привиты первым компонентом вакцины 427 146 человек – 94,4% из числа подлежащих вакцинации. Вторым компонентом вакцинирован 419 891 человек – 92,8% из числа подлежащих вакцинации.

    «Большинство вакцинированных – жители областного центра. В разрезе районов наиболее высокие показатели в Аральском, Казалинском и Жанакорганском районах. В разрезе профессиональной принадлежности по проценту вакцинированных лидируют медицинские работники, учителя и сотрудники силовых структур. На территории области после иммунизации случаев осложнений не зарегистрировано», – сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Кызылординская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!