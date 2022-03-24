Как проходит вакцинация против КВИ в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области привились против коронавируса более 427 тысяч человек из числа подлежащих вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кызылординской области запланирована вакцинация более 452 тысяч человек для формирования коллективного иммунитета против коронавируса. Это 60% населения области. В настоящее время в регионе привиты первым компонентом вакцины 427 146 человек – 94,4% из числа подлежащих вакцинации. Вторым компонентом вакцинирован 419 891 человек – 92,8% из числа подлежащих вакцинации.

«Большинство вакцинированных – жители областного центра. В разрезе районов наиболее высокие показатели в Аральском, Казалинском и Жанакорганском районах. В разрезе профессиональной принадлежности по проценту вакцинированных лидируют медицинские работники, учителя и сотрудники силовых структур. На территории области после иммунизации случаев осложнений не зарегистрировано», – сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.