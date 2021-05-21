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Как проходит вакцинация против коронавируса в Карагандинской области

21 Мая 2021 14:47
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Как проходит вакцинация против коронавируса в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается кампания вакцинации от коронавируса. Полностью привиты 72 713 человек, первый компонент получили 144 352 жителя. Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал глава региона Женис Касымбек, передает корресапондент МИА «Казинфоорм».

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В Карагандинской области развёрнуто 4 899 инфекционных коек. Их заполняемость не превышает 36%. В стационарах и поликлиниках области имеется трёхмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

«В наличии есть всё необходимое медицинское оборудование, в том числе 26 компьютерных томографов. По количеству томографов на душу населения область занимает одно из лидирующих мест в республике», – отметил Женис Касымбек.

Во всех городах и районах региона действуют 115 кабинетов иммунизации, оснащённых специализированным холодильным оборудованием. Также работают прививочные кабинеты в восьми крупных торговых центрах.

Кроме этого, на промышленные предприятия для иммунизации работников выезжают прививочные бригады.

В целом развитию медицины в области уделяется большое внимание. На этот год планируется реализация ряда инфраструктурных проектов. Так, заработают две новые подстанции скорой помощи. В июне начнётся строительство операционно-реанимационного блока и здания для Центра ядерной медицины при онкологическом диспансере. А также должно завершиться строительство областной детской клинической больницы.

В сельской местности в течение трёх лет будут построены 32 ФАПа.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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