Как проходит вакцинация полицейских, рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация сотрудников органов внутренних дел проводится на добровольной основе. Об этом сообщил начальник департамента тыла МВД Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские, выполняя служебные обязанности, постоянно контактируют с населением, когда раскрывают и расследуют преступления, осматривают места происшествия, ведут допросы, обслуживают вызовы, обеспечивают безопасность на дорогах, а также несут службу на санитарных постах и участвуют в мероприятиях по обеспечению карантина», - привел слова К. Султанбаева официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге МВД.

По его словам, они, конечно же, подвергаются риску заражения COVID-19.

«Поэтому сотрудники органов внутренних дел также, как и медицинские работники, включены в приоритетную группу вакцинации от коронавируса», - отметил К. Султанбаев.

Согласно озвученной информации, в целом на сегодняшний день более 65 тысяч сотрудников ОВД получили вакцину от COVID-19.