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    11:39, 04 Май 2021 | GMT +6

    Как проходит вакцинация полицейских, рассказали в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация сотрудников органов внутренних дел проводится на добровольной основе. Об этом сообщил начальник департамента тыла МВД Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские, выполняя служебные обязанности, постоянно контактируют с населением, когда раскрывают и расследуют преступления, осматривают места происшествия, ведут допросы, обслуживают вызовы, обеспечивают безопасность на дорогах, а также несут службу на санитарных постах и участвуют в мероприятиях по обеспечению карантина», - привел слова К. Султанбаева официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге МВД.

    По его словам, они, конечно же, подвергаются риску заражения COVID-19.

    «Поэтому сотрудники органов внутренних дел также, как и медицинские работники, включены в приоритетную группу вакцинации от коронавируса», - отметил К. Султанбаев.

    Согласно озвученной информации, в целом на сегодняшний день более 65 тысяч сотрудников ОВД получили вакцину от COVID-19.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Правоохранительные органы
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