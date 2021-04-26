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Как проходит вакцинация от КВИ военнослужащих в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
26 Апреля 2021, 13:12
Как проходит вакцинация от КВИ военнослужащих в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит вакцинация военнослужащих от коронавируса, рассказал секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация военнослужащих находится на особом контроле руководства Национальной гвардии. Вакцинация проводится в добровольном порядке», - сказал Савердин Имиров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Спикер также сообщил, сколько военнослужащих уже привились вакциной.

«На сегодняшний день провакцинировано первым компонентом 10 608 человек, вторым компонентом - 606 человек. Конечно же, мы одномоменто не можем провакцинировать всех, потому что это связано со спецификой выполнения наших служебно-боевых повседневных задач. Поэтому все идет по графику», - добавил Савердин Имиров.


Здравоохранение   Армия   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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