Как проходит вакцинация от КВИ военнослужащих в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит вакцинация военнослужащих от коронавируса, рассказал секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация военнослужащих находится на особом контроле руководства Национальной гвардии. Вакцинация проводится в добровольном порядке», - сказал Савердин Имиров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Спикер также сообщил, сколько военнослужащих уже привились вакциной.

«На сегодняшний день провакцинировано первым компонентом 10 608 человек, вторым компонентом - 606 человек. Конечно же, мы одномоменто не можем провакцинировать всех, потому что это связано со спецификой выполнения наших служебно-боевых повседневных задач. Поэтому все идет по графику», - добавил Савердин Имиров.