Как проходит вакцинация от коронавируса в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит вакцинация в столице, рассказал на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства в стране с 1 февраля текущего года началась поэтапная вакцинация населения против коронавирусной инфекции с учетом поступления вакцины. Вакцинация будет проводиться лицам от 18 до 64 лет, у нас их порядка 735 тыс. человек. Вакцинация проводится на добровольной основе, бесплатно», - сказал Тимур Муратов.

По его словам, вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам.

Также не подлежат лица с острой и бессимптомной формой КВИ.

«Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина. Хотел бы отметить, что перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ. Переболевших любыми формами КВИ рекомендуется прививать через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией», - пояснил Тимур Муратов.

Было отмечено, что противопоказанием к введению вакцины является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания.

«Не вводится вакцина детям и лицам старше 65 лет. Вакцинация будет проводиться российской вакциной «Спутник – V», вчера на склад управления поступили первые партии. Препарат двухкомпонентный, вводится двукратно с интервалом в три недели», - добавил Тимур Муратов.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.