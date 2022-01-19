Как проходит вакцинация от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 262 тысячи жителей Атырауской области привились I компонентом вакцин от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 320 человек.

Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 261 911 человек. II компонентом вакцин привито 244 855 местных жителей.

В регионе действуют 69 прививочных пунктов, 10 из них являются передвижными.

Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру колл-центра: 98-02-92.