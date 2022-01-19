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Как проходит вакцинация от коронавируса в Атырауской области
19 Января 2022 20:57
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 262 тысячи жителей Атырауской области привились I компонентом вакцин от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 320 человек.
Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 261 911 человек. II компонентом вакцин привито 244 855 местных жителей.
В регионе действуют 69 прививочных пунктов, 10 из них являются передвижными.
Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру колл-центра: 98-02-92.
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