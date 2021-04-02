Как проходит вакцинация от коронавируса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации от коронавируса в Атырауской области рассказали в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 1 февраля по 1 апреля 2021 года двумя компонентами российской вакцины «Спутник V» были привиты 3600 местных жителей. Второй компонент на сегодняшний день получили 1255 человек. В том числе среди привитых 42 госслужащих, 1611 медицинских работника, 1413 педагогов, 486 полицейских. Никаких побочных действий от вакцины пока не зарегистрировано», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Напомним, еще 3600 доз вакцины «Спутник V» доставят в Атырау в начале апреля.

1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.