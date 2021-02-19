Как проходит вакцинация от COVID-19 в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С первого января 2021 года в Пекине началась вакцинация от COVID-19, в первую очередь, в отношении девяти ключевых групп населения столицы КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в Пекине открыто 205 прививочных пунктов вакцинации (как стационарные, так и временные) с более 8,7 тыс. медработниками и 66 муниципальными бригадами экстренной вакцинации.

За первые две недели ежедневные масштабы вакцинации в столице КНР достигли показателей в пределах 100 тысяч - 150 тысяч человек. К 14 января в Пекине было введено около 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.

Первыми получателями вакцины стали медработники, сотрудники полиции, пожарные, персонал таможенной службы; работники транспортной сферы на международных и внутренних сообщениях; персонал, занятый в логистике холодовой цепи с импортируемыми продуктами питания; работники в сфере производства и доставки продуктов питания и др.

Как ранее сообщали власти Пекина, первые группы указанных категорий населения должны быть вакцинированы до начала традиционного Нового года по лунному календарю («Чуньцзе», праздник Весны), который наступил 12 февраля.

Процесс вакцинации от коронавируса в китайской столице продолжался и в период т.н. «золотой недели» по случаю праздника Весны, которая длилась с 11 по 17 февраля.

Как заявляют в муниципальном правительстве г.Пекин, в китайском мегаполисе сформирована централизованная система управления вакцинацией, начиная от производства, доставки и хранения вакцины, ее практического применения до мониторинга побочных реакций и обратной связью, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективность этого процесса.

Медперсонал, задействованный в вакцинации населения столицы Китая строго следует технической инструкции, которая включает «3 проверки, 7 подтверждений и 1 верификация». Три проверки (проверка состояния здоровья получателя вакцины, история аллергических реакций, а также проверка внешнего вида, номера партии, срока годности и даты производства вакцины), семь подтверждений (подтверждение ФИО и возраста получателя вакцины, наименование вакцины, спецификация, дозировка, положение и способ введения вакцины) и одна верификация (одна верификация означает, что медперсонал обязан показать получателю вакцины либо его опекуну внешний вид самой вакцины и срок ее годности).

В целях повышения осведомленности жителей и гостей столицы КНР о вакцинации от коронавируса администрацией Пекина созданы общедоступные аккаунты в китайских социальных сетях, содержащие информацию о вакцинах и их применении, а также открыта «горячая линия» для проведения консультаций с врачами-инфекционистами. В рамках разъяснительной работы с населением по вопросам вакцинации особое внимание уделяется группам людей, страдающих гипертонией, диабетом и заболеваниями щитовидной железы.

К примеру, в одном из прививочных пунктов вакцинации, расположенном в столичном районе Чаоян спроектированы шесть функциональных зон: ожидания, регистрации, прививочная, хранения вакцины, наблюдения и неотложной помощи.

В зоне ожидания получатель вакцин, после измерения температуры тела и проверки «кода здоровья», знакомится с инструкцией по применению вакцины и получает на руки соглашение о добровольной вакцинации.

В зоне регистрации врач подробно разъясняет получателю вакцины о необходимых мерах предосторожности, а медсестра вводит в базу данных сведения о получателе.

После введения вакцины от коронавируса в прививочной комнате, реципиент направляется в зону наблюдения, где ожидает первые 30 минут на предмет вероятных побочных реакций. Мониторинговая площадка укомплектована медперсоналом для оказания консультативной помощи.

В зоне неотложной помощи дежурят бригады скорой помощи на случай проявления вероятных побочных реакций от инъекций вакцины.

На сегодняшний день в материковом Китае не осталось зон высокого риска, связанных с распространением коронавируса в стране.

Напомним, с середины декабря 2020 года произошли локальные вспышки коронавируса, которые были сконцентрированы в Северо-Восточном Китае (провинции Хэбэй, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян).

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в эту пятницу зафиксировано 10 новых случаев заболеваний COVID-19, все случаи являются ввозными из-за рубежа, без летальных исходов.