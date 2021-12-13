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Как проходит ревакцинация в Кокшетау

13 Декабря 2021 22:11
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Как проходит ревакцинация в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, как идет вакцинация «Комирнати» производства Pfizer и ревакцинация жителей города Кокшетау, на прошедшем брифинге рассказал главный государственный санитарный врач областного центра Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам К. Искакова, в Кокшетау работают 14 прививочных пунктов, в которых проводится вакцинация против КВИ.

В областной центр поступило 99 413 доз вакцины, в том числе «СпутникV» - 56 473 дозы, QazVac – 1350 доз, XayatVaх – 4787 доз, CoronaVac - 2240 доз, Vero Cell - 3992 дозы.

«Первым компонентом привито 75 772 кокшетауца, что составляет 62,1% от общего числа подлежащего населения (122 000 человек). Вторым компонентом привито 68 886 человек, это 90,9% получивших первый компонент и 52,8% от общего количества подлежащего населения», - отметил главный госсанврач Кокшетау.

С 22 ноября в Акмолинской области стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет, беременных женщин с 16-37 недели и лиц в период лактации после 42 недель с момента родов. Вакцинация проводится вакциной «Комирнати» производства Pfizer.

«На сегодняшний день в Кокшетау вакциной «Комирнати» привито 690 человек, в том числе 546 подростков от 12 до 17 лет, три беременных и 141 женщина в лактационном периоде. Также в областном центре началась ревакцинация против КВИ взрослого населения старше 18 лет», - поделился К. Искаков.

На сегодняшний день уже 949 человек на добровольной основе решили укрепить иммунную систему и защитить себя от коварной болезни.

Главный госсанврач областного центра призвал кокшетауцев и гостей города в связи с приближающимися праздниками соблюдать ограничительные карантинные меры, проводить праздничные и выходные дни в кругу семьи, отказаться от посещения массовых мероприятий и корпоративов.

«Эпидемиологическая ситуация напрямую зависит от соблюдения карантинных мер населением и предпринимателями», - подытожил К. Искаков.


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#Акмолинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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