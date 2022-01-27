+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как проходит ревакцинация граждан, рассказали в столичной поликлинике

27 Января 2022 17:53
Поделиться:
Как проходит ревакцинация граждан, рассказали в столичной поликлинике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается активная кампания по вакцинации и ревакцинации населения против Covid-19. О том, как проводится иммунизация горожан, рассказала заместитель директора по лечебной работе городской поликлиники № 2 Майра Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Новости по теме
В Алматинской области наибольшая доля заболевших КВИ приходится на возраст 50 лет
Рекордное число инфицированных за сутки зарегистрировали в СКО «QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов 43 страны мира выразили готовность приобрести вакцину «QazVac» - Ералы Тугжанов

«Уже два месяца прививаем вакциной Pfizer. В приоритете – подростки, беременные и кормящие женщины. Две недели назад вышло постановление о вакцинации им лиц старше 60 лет. Процесс налаженный. Вакцин достаточно, на ревакцинацию в виде альтернативы предлагаем «Спутник Лайт», QazVac, Sinofarm. Горожане отдают предпочтение казахстанской, китайской вакцинам. Завершился этап вакцинации медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур», – рассказала заместитель директора поликлиники по лечебной работе.

По словам медика, с момента старта ревакцинации в поликлинике № 2 привилось более 2 тыс человек.

«Если люди вакцинировались «Спутником V», на ревакцинацию предлагаем выбрать QazVac или Sinofarm. Если сначала прививались QazVac или Sinofarm, предлагаем ревакцинироваться «Спутником Лайт», – пояснила Майра Ахметова.

По словам спикера, среди подростков, беременных и кормящих женщин постоянно проводятся разъяснительные работы не только в медицинском учреждении, но и в школах.

«Сейчас более активно стали прививаться, даже подростки стали приходить охотнее, родители не возражают. Перед получением вакцины поясняем, что будут гриппоподобные синдромы. Если после вакцинации повышается температура, появляются боли в мышцах, рекомендуем выпить жаропонижающие лекарства, симптомы проходят», – сказала Майра Ахметова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
В Алматинской области наибольшая доля заболевших КВИ приходится на возраст 50 лет
Рекордное число инфицированных за сутки зарегистрировали в СКО
«QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов
43 страны мира выразили готовность приобрести вакцину «QazVac» - Ералы Тугжанов
Популярное
1 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
2 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
3 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
4 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
5 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
6 Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Читайте также
Рекордное число инфицированных за сутки зарегистрировали в СКО
Полицейские составили портрет типичного столичного вора
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив