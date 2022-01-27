Как проходит ревакцинация граждан, рассказали в столичной поликлинике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается активная кампания по вакцинации и ревакцинации населения против Covid-19. О том, как проводится иммунизация горожан, рассказала заместитель директора по лечебной работе городской поликлиники № 2 Майра Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Уже два месяца прививаем вакциной Pfizer. В приоритете – подростки, беременные и кормящие женщины. Две недели назад вышло постановление о вакцинации им лиц старше 60 лет. Процесс налаженный. Вакцин достаточно, на ревакцинацию в виде альтернативы предлагаем «Спутник Лайт», QazVac, Sinofarm. Горожане отдают предпочтение казахстанской, китайской вакцинам. Завершился этап вакцинации медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур», – рассказала заместитель директора поликлиники по лечебной работе.

По словам медика, с момента старта ревакцинации в поликлинике № 2 привилось более 2 тыс человек.

«Если люди вакцинировались «Спутником V», на ревакцинацию предлагаем выбрать QazVac или Sinofarm. Если сначала прививались QazVac или Sinofarm, предлагаем ревакцинироваться «Спутником Лайт», – пояснила Майра Ахметова.

По словам спикера, среди подростков, беременных и кормящих женщин постоянно проводятся разъяснительные работы не только в медицинском учреждении, но и в школах.

«Сейчас более активно стали прививаться, даже подростки стали приходить охотнее, родители не возражают. Перед получением вакцины поясняем, что будут гриппоподобные синдромы. Если после вакцинации повышается температура, появляются боли в мышцах, рекомендуем выпить жаропонижающие лекарства, симптомы проходят», – сказала Майра Ахметова.