Как проходит регистрация на олимпиаду «Мың бала» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане идет регистрация на Национальную интеллектуальную олимпиаду для сельских школьников «Мың бала». О нюансах регистрации на прошедшем брифинге рассказали и.о. руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова и и.о. руководителя Центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Ақмола дарыны» Аягоз Алдабергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году прием заявок для участия в олимпиаде проходит с 19 февраля по 20 марта. Регистрация доступна на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz .

По словам выступающих, в олимпиаде могут принять участие учащиеся 5 и 6 классов, обучающиеся последние два учебных года в сельских школах Казахстана. Кроме того, победители ІІ этапа олимпиады 2021 года, являющиеся учащимися 6 классов сельских школ на момент проведения текущей олимпиады, допускаются ко ІІ этапу олимпиады без регистрации.

«Олимпиада «Мың бала» состоит из двух этапов. I этап пройдет с 4 по 8 апреля 2022 года. Он включает в себя задания, направленные на оценивание логического и пространственного мышления. Тестирование проводится в онлайн-формате и состоит из 40 вопросов, занимает около 60 минут. Пройти тестирование можно со смартфона, планшета или компьютера, подключенного к сети интернет. Также, участники могут пройти тестирование в своих школах или в центрах «Дарын», - поделилась А. Алдабергенова.

Пять тысяч учащихся, набравших наивысший итоговый балл в разрезе регионов, переходят во II этап олимпиады.

«Второй этап олимпиады состоится в период с 27 по 29 апреля и пройдет в очной форме. Тестирование пройдет на базе региональных центров тестирования «Ustudy», в нашем регионе это центры в городах Акколе, Атбасаре, Кокшетау. Во II этапе участникам необходимо пройти компьютерное тестирование, направленное на оценивание знаний по математической грамотности, казахскому языку (для учащихся с казахским языком обучения), русскому языку (для учащихся с русским языком обучения), английскому языку и естествознанию. Тестирование состоит из 100 вопросов и длится 150 минут», - пояснила А. Алдабергенова.

Для подготовки учащихся имеются образцы заданий по первому и второму этапам, их можно скачать на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz. Апелляция не предусмотрена.

Как отметила Б. Дюсенова, по итогам олимпиады будут определены 1000 победителей по стране. Они получат возможность обучаться в ведущих школах страны - республиканские физико-математические школы, лицей «Білім-Инновация» и специализированные школы «Дарын», еще 5000 учеников смогут получать дополнительные занятия онлайн. Места в специализированных школах будут выделены в соответствии с квотой, установленной законодательством Республики Казахстан.

Напомним, интеллектуальная олимпиада «Мың бала» - уникальный проект национального масштаба, ориентированный на поддержку и развитие детей из сел, создание условий для их успешного конкурирования с городскими сверстниками и сокращения разрыва в знаниях.

В 2020 году в первом этапе олимпиады принял участие 13731 учащийся Акмолинской области, из них 300 ребят прошли во второй этап, определены 83 победителя. В 2021 году от Акмолинской области в первом этапе участвовали 6486 учащихся, из них во второй этап прошли 263 учащихся, победителем стал 51 ученик.

Добавим, что в Акмолинской области успешно реализуются и другие образовательные проекты инициативы «Ел Үміті» - программа «Медаль Елбасы», онлайн - школа «Birge Oqý» и проект «Служба Qabilet».