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Как проходит реабилитация после COVID-19 в Акмолинской области

23 Февраля 2022 10:06
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Как проходит реабилитация после COVID-19 в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с марта прошлого года для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции при Акмолинском областном центре фтизиопульмонологии развернуто отделение реабилитации. За 8 месяцев работы в медицинском учреждении курс лечения получили 580 человек, основная часть которых - пожилые люди. Все пациенты выписаны с улучшением и рекомендациями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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По словам заведующей отделением Сауле Шакиржановой, основная задача центра - улучшить вентиляцию легких, газообмен и клиренс бронхов, облегчить симптомы тревоги и депрессии после длительной болезни, снизить риск пост-болезненных осложнений, повысить общую физическую выносливость, исправить мышечную слабость, улучшить качество жизни, реинтеграцию в общество, уменьшить инвалидизацию.

«Реабилитационные мероприятия после любого заболевания оцениваются показаниями реабилитации. На реабилитацию направляются пациенты с респираторными заболеваниями, в том числе с пневмонией COVID-19, а также после интубации легких, со сниженной функцией легких и больные, которые находились длительное время в больнице. Взрослые с респираторными заболеваниями, в том числе с пневмонией COVID-19, относятся к третьему этапу медицинской реабилитации. Они соответствуют критериям третьего этапа реабилитации и могут безопасно пройти восстановительное лечение», - рассказала врач.

Также пройти курс реабилитации можно и в поликлиниках области.

По словам заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе поликлиники «VIA Medis Kokshetau» Гульназии Зулкарнаевой, амбулаторная реабилитация входит в комплекс постковидного лечения.

«Каждый пациент после перенесенного заболевания проходит прием у реабилитолога. Специалист расписывает индивидуальную программу лечения, включающую в себя специальный дренажный массаж, определенные техники дыхательной гимнастики, лечебную физкультуру. В том числе оказывается психологическая и социальная адаптация», - отметила Г. Зулкарнаева.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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