Как проходит работа по компенсации ущерба МСБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До 10 марта в Алматы планируется удовлетворить 90% заявок от МСБ. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК рассказал директор палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Известно, что в результате январских событий представители малого и среднего бизнеса Казахстана понесли миллиардные убытки. Особенно сложная ситуация сложилась в Алматы, где на сегодняшний день рассмотрена половина заявлений.

По словам спикера, до 10 марта планируется удовлетворить 90% заявок МСБ. Кроме того, спикер отметил, что в ходе процедуры возмещения ущерба у многих предпринимателей, у которых отсутствовали подтверждающие документы, возникали вопросы.

«Сейчас каких-либо предложений по решению возникшей ситуации с украденными документами, которые подтверждают наличие товара, у нас нет. Мы исследуем этот вопрос с участием профессиональных аудиторов, бухгалтеров, юристов, органов следствия и готовы внести предложения в правительство. На данный момент сумму ущерба предприниматели могут подтвердить двумя способами: исчислять ее из оборотов, данные о которых имеются в налоговых органах, либо провести судебную экспертизу», - объяснил А. Кошмамбетов.

Директор палаты предпринимателей рекомендует комиссии отталкиваться от объективных данных, которые имеются у них и действовать в рамках законодательства.

При подаче заявки в зависимости от нанесенного ущерба предприниматель должен выбрать одну или несколько категорий возмещения (недвижимое, движимое имущество, товарно-материальные ценности) по упрощенному механизму (то есть без проведения судебной экспертизы).

В случае несогласия с процедурой расчета суммы возмещения заявитель вправе обратиться с приложением заключений судебной экспертизы в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

Он также добавил, что пострадавшему бизнесу уже выделены площади для размещения. К примеру, бизнес-центр «Байзак» предоставил 10 офисных помещений, коворкинг-центр Fifty four предоставил 50 рабочих мест, коворкинг-центр «Qaynar Bulaq - Точка кипения Алматы» предоставил 15 рабочих мест.

Кроме того, волонтерами проекта «Наркостоп» и учебным центром «Света вокруг Света» организована уборка двух пострадавших помещений и городского акимата. Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК была оказана помощь в изготовлении корпусной мебели пострадавшим МСБ. Членами Ассоциации архитекторов, дизайнеров и иных профессиональных участников строительной индустрии РК на бесплатной основе оказана помощь в изготовлении мягкой мебели для двух предпринимателей.