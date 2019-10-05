Как проходит рабочая смена пожарного

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как проходит рабочий день пожарного – узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

24-часовая смена сотрудников специализированной пожарной части №2 города Петропавловска начинается в 8.30. С этого момента пожарный работает по строгому графику. Как мне показалось – один сплошной норматив. Это только в фильмах атлетического телосложения пожарные вальяжно пьют кофе в ожидании вызова и лихо съезжают со второго этажа на первый по тревоге. На самом деле будни пожарного гораздо сложнее.

Начинается все с построения и передачи смены. Проверяют технику, экипировку, инвентарь. Все недочеты должны быть выявлены до начала работы. Затем начинаются занятия. Да-да, каждую смену – сутки через трое – пожарные учатся. Пишут конспекты, отрабатывают практические навыки. Занятия расписаны на год вперед – как в школе. Если же в это время поступил звонок о пожаре – все бросают и мчатся на вызов. Продолжат обучение после того, как вернутся. Обязательна в рабочем распорядке – спортивная подготовка. Комната отдыха в пожарной части лаконична. Диван и телевизор – свободного времени у пожарных практически нет.













«В пожарной части работают 62 человека. В смене 12-13 человек. Сдающие смену подводят итоги дежурных суток, у заступающих на дежурство – в это время опрос по технике безопасности, инструктажу. После этого проводится развод», - рассказал заместитель начальника пожарной части №2 Айтуган Бекенов.

Каким бы сложным ни был вызов, пожарный, вернувшись в часть, не будет отдыхать, пока не приведет в порядок инвентарь. Рукава меняют, мокрые отправляют в сушилку. Все должно быть готово к следующему вызову. Только потом пожарный может отдохнуть. Речь не идет о сне, конечно. Вполне возможно, что на передышку не будет и минуты.

«В пожароопасный период – сухая трава в жаркий период и начало отопительного сезона – в нашу пожарную часть поступает до 15 вызовов в сутки. В среднем ежедневно 2-5 вызовов по нашему району. Весь город разделен на 5 частей, в каждом – пожарная часть», - сказал А.Бекенов.

За пожарной частью №2 закреплены 19-й, 20-й микрорайоны, поселок Заречный и другие улицы, дачные сообщества. На стене огромная карта – на ней указаны участки, расположение гидрантов.

А.Бекенов говорит, что работающих гидрантов в городе достаточно. Помимо этого есть повысительные насосные станции. Из гидранта вода наполняет пожарную машину за 15 минут, станция – всего за пять минут. В машину входит 70 литров воды – информацию эту можно увидеть на самой машине. Непонятные обычному человеку буквы на спецтехнике пожарным дают полную информацию о ней.

Часто можно услышать жалобы на то, что пожарные приехали без воды.

А.Бекенов рассказывает, что такое может быть только в том случае, если спасатели приехали сразу же на вызов после тушения другого пожара. На первом месте - спасение жизней. Пока они занимаются поиском людей в горящем помещении, водитель может в это время заправить машину водой. Во всех остальных случаях пожарные приезжают уже с полными цистернами. Вода в них находится даже сейчас – когда машина стоит в гараже. Информацию о том, что якобы машина ржавеет из-за постоянно находящейся в ней воды и поэтому ее постоянно сливают, пожарный назвал не более чем мифом.

Все вызовы пожарная часть получает от службы 101. Они принимают первую информацию, первые эмоциональные сообщения от петропавловцев.

«Мы все там работали. Информация поступает самая разная. Часто психологически резкая, человеку страшно – и он реагирует соответственно. Важно уметь работать, быть психологически устойчивыми, отвечать всегда спокойно. К нам поступают сообщения не только о пожарах. Бывает, что оставшиеся одни дома дети не могут открыть дверь. Если ребенок не знает адрес, спрашиваем хотя бы приблизительно дом либо определяем расположение по номеру телефона», - рассказала радиотелефонист пожарной части Райхан Нутпаева.

Пожарные не могут не отреагировать на звонок. Даже если он оказался ложным – выезжают всегда. Говорят, что, к счастью, таких шутников становится гораздо меньше. Единичные случаи в год. Люди стали бояться ответственности – вычислить местонахождение и личность звонившего сейчас легко.

Если горит дом, то выезжает несколько пожарных машин. На возгорание мусора может поехать одна. Все это тоже регулируется правилами. В кабинете висит специальная табличка, на которой расписаны уровни пожара и количество сил и техники, которая должна прибыть на место.

Нормативное время с момента поступления вызова до выезда из части – одна минута. Доехать нужно как можно быстрее. Водитель пожарной машины должен знать каждую улицу, двор, расположение гидрантов – вплоть до мелочей. Дежурная служба пожаротушения отслеживает передвижение – превысить расчетное время нельзя.

На сборы у пожарного 19 секунд. Отдельного внимания заслуживает экипировка – весит она в сухом состоянии 7-8 кг. Помимо этого такой же вес у аппаратов. Если форма намокла, а зимой покрылась льдом, то несет на себе пожарный, минимум, 30 кг.

«Это не проблема для пожарных. Никто никогда не жаловался на тяжелую форму (смеется). Пожарные знают, какую профессию выбирают. Регулярно у нас проводятся занятия по тактико-специальной, физической подготовке. Проходят занятия по психологической подготовке – поджигаем полосу, и наши сотрудники проходят через огонь. Есть у нас теплодымокамера. В полной темноте сотрудники в полной экипировке проходят препятствия», - рассказал А.Бекенов.

Сам он говорит, что пожарным решил стать еще будучи ребенком. Когда произошел пожар в его доме, он понял, что хочет быть одним из тех смелых ребят, которые тушили огонь. Вместе с братом-близнецом выбрали такую сложную и ответственную профессию.

«На первый свой пожар выехал в микрорайон Зайсан. Горел дом. И рядом с ним был пучок искривших оголенных проводов. Мы не могли начать тушение, пока электрики не обесточили. Иначе бы все превратились просто в пепел. Первый раз, наверное, было страшно. Когда ты учишься, все ведь только в теории. Теперь я знаю, что каждый пожар не похож на другой. Можно всю жизнь работать пожарным и не попасть в одинаковую ситуацию. Настолько разная всегда обстановка. Решение нужно принимать на ходу», - отметил А.Бекенов.

Есть у пожарных свои приметы, а у некоторых с годами вырабатывается и интуиция. Некоторые сотрудники словно чувствуют, что будет пожар. Чаще всего так и случается.

Молодые пожарные в приметы особо не верят, но к старшим прислушиваются. Например, новая форма на смене – верный признак пожара. Стирать нельзя перед сменой или на смене. К пожеланию «спокойного дежурства», «сухих рукавов» относятся спокойно. И сами надеются, что трагических случаев не произойдет.